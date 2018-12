Böllerschützen weisen dem Christkind das Weg

Die erst vor einem Jahr gegründeten Böllerschützen St. Sebastian aus Aufkirchen haben am Sonntagabend erstmals ein Christkindlanschießen veranstaltet.

Aufkirchen - Die Böllerschützen St. Sebastian aus Aufkirchen haben heuer zum ersten Mal „Christkindlanschießen“ gefeiert. Dieser friedliche Brauch soll dem Christkind den Weg zur Erde weisen. Dabei schossen die Böllerschützen vier Salutschuss am Sonntagabend in den Vorweihnachtshimmel. Die Böllerschützen vom Schützenverein St.Sebastian in Aufkirchen wurden erst letztes Jahr gegründet. Nächster Böllertermin ist das traditionelle Neujahrsschießen mit Handböller und Kanone am 1.Januar 2019 um 18 Uhr vor dem Kriegerdenkmal in Aufkirchen.