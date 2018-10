So soll das neue Wohnzentrum werden

Die neuen Pläne für das Wohnzentrum Osterfeld in Aufkirchen haben der Berger Gemeinderat überzeugt. Auf der Fläche will der Verband Wohnen 30 bezahlbare Wohnungen errichten lassen.

Aufkirchen – Drei Gebäude, drei Geschosse, 30 Wohnungen, drumherum möglichst viel Grün – und das alles bezahlbar: Bergs Gemeinderat hat den überarbeiteten Entwurf für das Wohnzentrum Osterfeld in Aufkirchen am Dienstagabend einstimmig gebilligt. Bauherr ist der Zweckverband Wohnen – und weil der mit ersten eingereichten Ergebnissen nicht zufrieden war, drehte das ganze Vorhaben zunächst eine Ehrenrunde. Nun liegt eine Planung des Münchner Architekturbüros Grassinger Emrich vor, die offenbar allen Anforderungen gerecht wird. „Wir sind froh, wie sich das alles weiterentwickelt hat“, sagte auch die beteiligte Stadtplanerin Manuela Skorka aus Neuried.

Demnach entstehen drei einzelne Gebäude, die jedoch über Stege in den oberen Etagen miteinander verbunden sein sollen. Klappt das mit den Stegen, wäre nur ein Aufzug erforderlich. Die Häuser bekommen durchgezogene Laubengänge, an denen sich die Wohnungstüren befinden. Jede Wohnung erhält einen Balkon, der sich in die Fassade einfügt und nicht hervorspringt. Das war beispielsweise ein Wunsch der Gemeinderäte gewesen, den die Architekten jetzt eingearbeitet haben. Neben den einheitlichen Fassaden habe man auch auf markante Dachüberstände sowie ansprechende Giebelflächen geachtet, sagte Architekt Hinrich Böttcher. Holzelemente seien in die Fassade aufgenommen worden, die Durchwegung sei ebenso gesichert wie ein möglichst umfassender Erhalt der bestehenden Bepflanzung in dem Bereich zwischen Osterfelder- und Oberlandstraße. Auch das alles Wünsche der Gemeinderäte aus einer früheren Sitzung.

Auf die ursprünglich angedachten Abgrabungen auf dem Grundstück in Hanglage werde verzichtet, sagte Böttcher. Geländearbeiten „in vertretbarem Maß“ seien aber nicht zu vermeiden. Die haben übrigens den Nebeneffekt, dass von Westen her, also aus Richtung Oberlandstraße, nur zwei Geschosse zu sehen sein sollen. Insgesamt sei es gelungen, „eine einfache Bauweise und ein ansprechendes Ortsbild“ zusammenzufügen, erklärte der Architekt. „Und von der Dimension her wirkt es dezent.“

Im Gemeinderat gab es am Dienstag nur wenige Nachfragen. Dr. Peter Haslbeck (CSU) regte an, auch das Treppenhaus mit Fenstern zu versehen. Dann noch den Brandschutzauflagen gerecht zu werden, sei schwierig, entgegnete der technische Leiter des Verband Wohnen, Wolfgang Robl. Er sagte aber zu, das prüfen zu wollen.

Robert Schmid (CSU) wollte wissen, ob acht oberirdische Stellplätze nicht zu wenig seien. Architekt Böttcher verwies auf die Tiefgarage mit 30 Stellplätzen. Und Verbands-Geschäftsführer Michael Vossen warnte davor, „für teuer Geld“ am Bedarf vorbei zu planen. „Vier Stellplätze kosten so viel wie eine kleine Wohnung“, sagte er. Bürgermeister Rupert Monn erinnerte daran, dass bei dem Zweckverbandsgebäude in Höhenrain Stellplätze oft nicht genutzt würden.

Lob für die Planung kam von Harald Kalinke (QUH): „Danke für die Überarbeitung“, sagte er in Richtung des Architekten. Mit der Billigung des Entwurfs kann der Verband Wohnen nun die nächsten Schritte zur Realisierung des Wohnzentrums gehen.