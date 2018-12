Verpuffung: Mann verletzt

Ein Mann ist am Freitagabend bei einer Verpuffung in Aufkirchen schwer verletzt worden. Er erlitt Verbrennungen und Verbrühungen.

Aufkirchen - An einem Heizungskessel in einer Wohnung in der Aufkirchener Straße im Berger Ortsteil Aufkirchen kam es am Freitagabend zu einer Verpuffung. Dabei wurde ein Mann nach Angaben der integrierten Leitstelle der Feuerwehr mittelschwer bis schwer verletzt. Mit dem Sanitätswagen wurde der Verletzte, der etwa 50 Jahre alt ist, in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Er zog sich bei dem Vorfall schwere Verbrennungen und Verbrühungen zu. Im Einsatz waren die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren Berg und Bachau. Über die genaue Ursache der Verpuffung war am Freitagabend noch nichts bekannt. Auch die Höhe des Schadens stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

