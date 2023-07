Aus Kempfenhausen ins Erdbebengebiet: Berg spendet Feuerwehrfahrzeug in die Türkei

Spende aus Berg: Das in Kempfenhausen ausrangierte LF8 hat die Gemeinde für die Erdbebengebiete in der Türkei gespendet. Inititiert von Zehra Askar-Franke, nahmen Zeyhen Askar, Temizkan Vecdi, Orhan Fatmaogullari und Ilham Özgül (v.l.) am Donnerstag den Schlüssel von Bürgermeister Rupert Steigenberger (2.v.r.) entgegen. © Andrea Jaksch

Das in Kempfenhausen ausrangierte Löschfahrzeug 8 (LF 8) hat einen neuen Eigentürmer gefunden. Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger übergab am Donnerstag die Spende an den Kulturclub Antakya Aalen.

Kempfenhausen – Oft hat Rupert Steigenberger Europa noch nicht verlassen. „Ich war erst einmal außerhalb unseres Kontinents“, sagte der Bürgermeister von Berg. Vielleicht wird sich die Anzahl bald verdoppeln. „Antakya ist auf jeden Fall eine Reise wert, wir würden uns freuen, wenn sie vorbekommen“, sagte Vecdi Temizkan, Vorsitzender des türkischen Kulturclubs Antakya Aalen. Der vierköpfige Vorstand des Vereins war am Donnerstag ans Ostufer des Starnberger Sees gereist, um eine ganz besondere Spende entgegen zu nehmen: Das in Kempfenhausen ausrangierte Löschfahrzeug LF 8.

Der Berger Gemeinderat hatte vor einigen Wochen einstimmig dafür votiert, das Feuerwehrfahrzeug kostenlos zu überlassen. Bevor es jedoch seine Reise antreten kann, muss die defekte Absaugpumpe noch in Aalen repariert werden. Erst dann geht es auf die 3333 Kilometer lange Strecke. „Das wird mindestens eine Woche dauern“, sagte Initiatorin Zehra Askar-Franke, Feuerwehrfrau und First Responder aus Berg. Doch der Weg lohnt sich, denn die Not im Erdbebengebiet ist immer noch groß. „Das was man im Fernsehen sieht, ist alles Pillepalle“, sagte Temizkan. In Wahrheit sei die Lage noch viel schlimmer. „Es ist kaum auszuhalten, wenn man lange Zeit nur Trümmer am Straßenrand sieht“, sagt Temizkan, der Ende März in die Türkei gereist war. „Wir haben vor allem Hilfsmittel transportiert“, berichtete er.

Während der erste Vorsitzende spricht, sind Askar-Franke die Emotionen anzusehen. Ihre Familie stammt aus der Region, ehe sie als eine der ersten in der 1960er-Jahren nach Deutschland übersiedelte. „Ich mache das alles auch für meinen Papa“, sagte sie. Ihr Vater sei gesundheitlich angeschlagen. Ihr Engagement im ehrenamtlichen Bereich ist groß. „Wenn ich schon nicht vor Ort helfen kann, dann will ich wenigstens für meine Nachbarn hier da sein“, sagte sie.

Feuerwehrfrau aus Berg mit Kontakten in die Türkei vermittelt

Durch die Vermittlung des Feuerwehrautos hilft Zehra Askar-Franke auch den Menschen in Antakya, einer weltweit einzigartigen Stadt. Im ehemaligen Antiocha lebt die Bevölkerung (ca. 390 000 Einwohner) aus vier verschiedenen Kontinenten friedlich miteinander. „Man muss das mal erlebt haben“, sagte Askar-Franke. Dort gibt es zudem zahlreiche antike Stätten. „Leider wurden diese auch in Mitleidenschaft gezogen“, bedauerte sie. So sei die weltberühmte St. Petrus-Grotte stark beschädigt worden. „Ich hoffe sehr, dass alles wieder aufgebaut werden kann“, sagte Askar-Franke. Um all die Schäden zu beseitigen, kann auch das Feuerwehrauto aus Berg seinen Beitrag leisten.

Zuvor waren jedoch noch mehrere bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen gewesen. Die Gemeindeverwaltung aus Berg hatte alle Hände voll zu tun gehabt. Umso größer war die Erleichterung, als Steigenberger vor dem Berger Feuerwehrhaus feierlich den Schlüssel an Temizkan überreichen konnte. Und vielleicht kann der Bürgermeister selbst irgendwann das Auto vor Ort im Einsatz beobachten.