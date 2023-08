Ausmisten statt ausbrennen

Von: Sandra Sedlmaier

Arbeiten, die Natur genießen und darüber aus dem Hamsterrad entkommen: Das ist das Konzept der Auszeit auf dem Bauernhof. Der nächste Termin ist Ende September auf dem Granerhof in Böbing. © Auszeitbauernhof.de

Wer völlig überlastet ist, dem kann ein Aufenthalt in der Natur und der Umgang mit Tieren helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen – bevor er wegen eines Burnouts monatelang ausfällt. Das steckt hinter der Idee einer Auszeit auf dem Bauernhof von Lena Stoßberger und Nikolaus Teixeira.

Kempfenhausen/Böbing – Zwei Wochen oder auch nur ein paar Tage auf einem Bauernhof arbeiten, therapeutisch begleitet werden, Freizeit genießen und einfach runterkommen: Das bieten die Kempfenhauserin Lena Stoßberger und der Pullacher Nikolaus Teixeira an. Auszeitbauernhof nennen sie ihr Projekt, das sie mit Landwirten aus Oberbayern wie der Familie Rudolf aus Böbing und auf einem Hof in Portugal organisieren. Der nächste Termin in Böbing ist ab 27. September bis 8. Oktober. Das Angebot richtet sich an Menschen, die selbst etwas für sich tun wollen, aber auch an Unternehmen, die ihre gestressten Mitarbeiter entspannen möchten und vielleicht sogar irgendwann an Krankenkassen und deren überlastete Mitglieder.

Dass Bedarf für eine Auszeit existiert, steht für Stoßberger und Teixeira außer Frage – das erfahren sie in vielen Gesprächen mit Interessierten und in ihrem Bekanntenkreis. „Wenn man permanent über seine Grenzen geht, sollte man rechtzeitig die Reißleine ziehen“, hat Teixeira selbst festgestellt. „Sonst fällt man ein halbes Jahr oder ein Jahr aus.“

Das Programm auf dem Auszeitbauernhof ist klar strukturiert. Stallarbeit vor dem Frühstück, danach Arbeit auf dem Hof oder den Feldern. Am Nachmittag findet eine Einzeltherapie-Stunde statt mit Schwerpunkt auf Tier- oder Körpertherapie. Auf dem Granerhof der Familie Rudolf kommen dafür Esel zum Einsatz. „Jeder hat seinen eigenen Esel“, sagt Lena Stoßberger, die selbst Heilpraktikerin für Psychotherapie ist. Freizeit ist ebenso eingeplant wie Gespräche in der Gruppe. Allerdings gebe es keine Gruppentherapie, unterstreicht Teixeira, sondern „wir erarbeiten ein systemisches, praktisches Lösungsverständnis“. Der Kontakt zu Natur und Tieren könne helfen, innezuhalten und runterzukommen. „Auf dem Bauernhof kommt man in Berührung mit Dingen, die einen aus der Stresssituation herausholen“, sagt Teixeira. „Das stellt das Kopfkino ab. Und man bekommt das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.“ Das hat er selbst erfahren, als er vor vielen Jahren einen Burn-out erlebte und auf einem Bauernhof landete. „Ich hätte mir damals eine therapeutische Begleitung gewünscht“, sagt Teixeira.

„Das Ganze soll den Landwirten auch etwas bringen“

Klienten und Landwirte prallen nicht unbegleitet aufeinander. „Es wird einen Kümmerer als Schnittstelle geben“, sagt Stoßberger. „Das Ganze soll den Landwirten auch etwas bringen.“

Der Preis für die Auszeit steht noch nicht fest. Auf der Internetseite auszeitbauernhof.de sind alle Informationen abrufbar, eine Zeit lang war dort auch von 2800 Euro für zwei Wochen die Rede. „Wir kalkulieren noch, aber diese Summe werden wir von Selbstzahlern nehmen müssen“, sagt Stoßberger.

Sie und Teixeira arbeiten noch unentgeltlich für das Projekt Auszeitbauernhof und sind in anderen Berufen tätig. Bestenfalls, so hoffen sie, läuft der Auszeitbauernhof so gut, dass sie eine Genossenschaft oder eine gemeinnützige Rechtsform gründen können. „Wir schmeißen jetzt unsere Zeit und unser Geld rein, und wenn es funktioniert, dann haben so viele Seiten einen Gewinn“, sagt Teixeira, der sich viel mit sozialer Landwirtschaft beschäftigt und Mitinitiator des ersten solidarischen Mitmach-Supermarkts in München ist. Vorteile sieht er auch für die Landwirte. Das könnte ein weiteres Standbein sein, sagt er. Und die Menschen generell könnten wieder einen Bezug zu Landwirtschaft und Natur finden. Die Bauern seien durchaus interessiert: „In einem Monat haben sich vier Landwirte bei uns gemeldet.“ Auch Therapeuten hätten großes Interesse. „Unseren Therapeutenstamm haben wir beieinander.“

Ein Informationsabend für die Auszeit auf dem Bauernhof findet am kommenden Freitag, 25. August, in Starnberg statt. Beginn ist um 18 Uhr im Ehret+Klein-Cohub, Gautinger Straße 1d. Anmeldungen sind erwünscht per E-Mail an kontakt@auszeitbauernhof.de.