Jubiläum mit alter Spritze und neuer Drohne

Von: Sandra Sedlmaier

Freuen sich auf die Feier ihrer Feuerwehr (v.l.): Ernst Baumgartner, Kommandant Markus Doll, Heiner Wolf, Hans Huber, Zweiter Kommandant Thomas Schwarz, Vizevorsitzender Josef Oberrieder und Vorsitzender Christian Wolf. © A. Jaksch

Die Freiwillige Feuerwehr Bachhausen feiert am kommenden Montag ihr 150. Jubiläum. Die 45 Aktiven und zahlreichen Vereinsmitglieder freuen sich auf ein Fest mit Freunden und Unterstützern.

Bachhausen/Farchach – Eines zeichnet die engagierten Mitglieder der Bachhauser Feuerwehr besonders aus: Sie sind mit viel Liebe bei der Sache. Das sieht man an der gepflegten, über 150 Jahre alten Druckfeuerspritze, an der Sorgfalt der Schriftführer, der Maschinisten und zuletzt an der Bereitschaft, sich für die Arbeit an der neuen Drohne auszubilden zu lassen. Und es wird sich bei der Feier zu ihrem 150-jährigen Bestehen am Montag, 29. Mai, zeigen. Los geht’s um 9 Uhr in der Farchacher Kirche mit einem Festgottesdienst, um 10 Uhr gibt es einen Festumzug, der bis 10.30 Uhr zum Feuerwehrhaus führt. Ab 11 Uhr sollen die Festansprachen gehalten werden, dann geht es zum gemütlichen Teil über, begleitet von der Lüßbacher Blasmusik.

Das Haus der Bachhauser Wehr liegt in Farchach. Das liegt daran, dass Bachhausen mit Mörlbach und Farchach bis 1972 eine eigenständige Gemeinde war. Die Wehr für die drei Berger Ortsteile ist immer noch eine der aktivsten im Gemeindegebiet. 45 Aktive, zwölf Jugendliche, eine Kinderfeuerwehr und eine First-Responder-Gruppe zählen die Bachhauser. Noch in diesem Jahr soll die Erweiterung des Feuerwehrhauses abgeschlossen sein. Die Feier findet deshalb im Rohbau statt. „Wir bauen ein Zelt auf, im großen Haus wird es Bänke und Tische geben, das Fahrzeug wird vor der Tür stehen“, kündigt Schriftführer Hans Huber an.

Bei der Gründung der Wehr im Jahr 1873 waren es ebenfalls 45 Aktive. Deren erste Ausrüstung war eine doppelkolbige Druckfeuerspritze, die vermutlich aus dem Frankreich-Krieg 1870/71 stammte. „Grundsätzlich wäre sie funktionstüchtig“, sagt Huber, der die Pumpe für das Jubiläum gerade geputzt hat. „Die Pumpe fasst etwa 50 Liter, sie hat einen Anschluss für einen Schlauch“, beschreibt er das gute Stück, das einen Ehrenplatz im Feuerwehrhaus hat. „Man hat sie von Hand gezogen – das hat natürlich gedauert, bis die mit diesem Wagerl beim Brand waren, aber es war immerhin etwas.“ Vier Mann waren nötig, um die Druckfeuerspritze zu bedienen.

Das „motorisierte Zeitalter“, wie es Huber nennt, begann 1942. Dank einer Spende aus Aufhausen erhielt die Feuerwehr eine Motortragspritze TS8 samt Anhänger. „Die Motortragspritze wurde vermutlich erst mit dem Pferd und dann mit dem Traktor gezogen“, sagt Huber.

Das erste richtige Fahrzeug war ein Ford Transit im Jahr 1965, in den die vorhandene Spritze integriert wurde. „Heiner Wolf, unser Maschinist von 1965 bis 1995, sagt: ,Wir sind da dringehockt wie die Sardinen‘“, erinnert sich Huber.

Im Vorfeld des 100. Geburtstags 1973 ergaben sich zahlreiche Neuerungen. Die alte Garage, wo der Ford Transit stand, wurde 1971 abgerissen und ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet. 1972 kam das erste Löschfahrzeug, ein LF8 für 32 700 Mark, nach Bachhausen. Huber hat die Zahlen und Fakten parat: Die Geschichte der Bachhauser Wehr ist sorgfältig aufgeschrieben. Es gibt noch das alte Buch von 1873, wo in Sütterlin die Statuten festgehalten sind. Und Hubers Vorgänger Ernst Baumgartner hat die Berichte aufwendig in einem mit rotem Leder gebundenen Album fassen lassen. Bis 1968 wurden die Berichte von Hand geschrieben, dann erst mit Schreibmaschine.

Das jetzige Gerätehaus ist vib 1987. Damals gab es 54 Aktive, wie Huber aus den alten Berichten entnommen hat. 1990 wird Erich Meier Vorsitzender und bleibt es bis zu seinem Tod 2019. Inzwischen führt Christian Wolf den Feuerwehrverein, seit 2006 ist Markus Doll Kommandant. Er half der Feuerwehr aus der Misere, in die sie das Innenministerium gebracht hatte. Denn ursprünglich war damals der Polizeibeamte Ingo Wolf zum Kommandanten gewählt worden. Aber er durfte das Amt nicht ausüben: Das Polizeipräsidium München sah eine Pflichtenkollision voraus. „Ein Beamter ist rund um die Uhr im Dienst“, erinnert sich Huber an diese Posse. Dolls Stellvertreter ist Thomas Schwarz.

Seit 2020 ist das neue LF10 im Einsatz. Und sobald die Baustelle zu Ende ist, freuen sich die Bachhauser auf einen neuen Mannschaftswagen, der die Aktiven zu ihren Einsätzen bringt. Seit diesem Jahr verfügt die Wehr über ein Notstromaggregat und über eine Drohne mit Wärmebildkamera, beide durch Spenden finanziert. Letztere wurde dank einer großzügigen Spende der Firma Reiser möglich. In der eigens gegründeten Drohnenstaffel sind 14 Piloten aktiv.