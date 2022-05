Barrierefreiheit in Berg: Schwachstellen an Haltestelle und Kreisel

Von: Laura Forster

Kontrolle der Barrierefreiheit (v.l.): Anja Biethahn vom Bauamt, Bürgermeister Rupert Steigenberger, Saskia Borchardt, Inklusionsbeauftragte Sissi Fuchsenberger, Kreisintegrationsbeauftragter Max Mayer, Franz Sailer vom VdK, Dritte Bürgermeisterin Elke Link, Willi Neuner, Friedel Mollerus, Peter Schubert und Iradj Teymurian. © Andrea Jaksch

Bei einem Spaziergang haben Bürgermeister Steigenberger, Inklusionsbeauftragte und Interessierte Berg auf Barrierefreiheit untersucht – und Schwachstellen gefunden.

Berg – Wie barrierefrei ist Berg? Dieser Frage sind jetzt Bürgermeister Rupert Steigenberger, die Inklusionsbeauftragten der Gemeinde Berg und des Landkreises Sissi Fuchsenberger und Max Mayer, Fachleute der Fachstelle Senioren des Landratsamtes, Anja Biethahn vom Berger Bauamt, der Ortsvorsitzende des Sozialverbands VdK Franz Sailer und interessierte Bürger bei einem Ortsspaziergang nachgegangen.

Bereits mehrere andere Kommunen im Landkreis haben in den vergangenen Monaten eine solche Begehung durchgeführt und Hindernisse und Erschwernisse für Menschen mit Behinderung und ältere Bürger entdeckt. „Das Ziel ist es, diese Probleme zeitnah zu beseitigen“, sagte Fuchsenberger während des Spaziergangs, der beim Wohnzentrum Etztal startete.

Schwachstellen in Sachen Barrierefreiheit in Berg

Die erste Schwachstelle entdeckte die Gruppe bereits kurz hinter dem Ortsschild beim Kreisverkehr von Starnberg kommend. „Hier ist bereits eine Veränderung geplant. Ein Fuß- und Radweg soll den gesamten Kreisel umschließen und nicht nur – wie jetzt – ein Teilstück.“ Der Weg soll zusammen mit den Bauarbeiten für das neue Rathaus entstehen und in rund zwei Jahren fertiggestellt sein. Taktile Elemente für Sehbehinderte sollen eingebaut werden.

Außerdem ist ein paar Meter entfernt eine weitere Bushaltestelle geplant. „Vor Kurzem hatten wir einen Termin mit dem MVV. So gibt es vor dem Wohnzentrum Etztal und dem neuen Rathaus direkt eine Aussteigemöglichkeit“, sagte Steigenberger. Vor allem für Menschen, die nicht so gut zu Fuß seien, eine wichtige Option.

Barrierefreiheit in Berg: Straßenkreuzungen und Bushaltestellen

Willi Neuner vom Inklusionsbeirat des Landkreises merkte an, dass an Straßenkreuzungen farblich abgehobene Rillenplatten angebracht werden könnten, damit sich Sehbehinderte und Blinde besser orientieren können. „Wir werden darauf achten“, sagte der Bürgermeister, in dessen Gemeinde rund zehn Prozent der Bürger eine Schwerbehindertenausweis haben. Als Alternative schlug Max Mayer eine Fräsung im Asphalt vor. Anja Biethahn vom Bauamt in Berg notierte sich die Idee.

Außerdem merkte Neuner an, an der Bushaltestelle Grafstraße farbige Aufkleber an der Scheibe anzubringen, damit sie von jedem gut sichtbar ist. Auch graue oder schwarze Pfosten auf dem Gehweg seien für Sehbehinderte schwer zu sehen und stellen eine Gefahr dar. „Besser sind zum Beispiel rot-weiß gestreifte Pfosten“, sagte Neuner.

Barrierefreiheit in Berg: Potenzial bei Behindertenparkplätzen

Verbesserungspotenzial gibt es auch beim Thema Behindertenparkplätze, stellte sich bei dem Rundgang heraus. „Leider sind die sehr oft zugeparkt“, sagte Sissi Fuchsenberger. „Das ist ein Ärgernis.“ Der Parkplatz beim Supermarkt in der Ortsmitte sei außerdem sehr eng und an einer Seite mit Ware zugestellt. „Das liegt leider nicht in unserer Macht“, sagte Steigenberger. Die restlichen Punkte, die bei der Ortsbegehung gefunden wurden, notierte sich der Bürgermeister.

„Mit dem Wissen, das wir heute bekommen haben, werden wir uns noch die anderen Ortsteile auf die Barrierefreiheit anschauen“, kündigte Fuchsenberger an.

