Baudrama auf dem Weg zum Politikum

Von: Sandra Sedlmaier

Ohne Dach: So präsentierte sich die Baustelle in Assenhausen zur Gerichtsverhandlung im Januar. © Andrea Jaksch

Déjà-vu im Berger Gemeinderat: Bauantrag für die Erneuerung eines Daches, das nach Meinung der Verwaltung baurechtlich nicht mehr vorhanden ist. Der Fall war schon vor Gericht und könnte zum Politikum werden.

Assenhausen – Wenn es so weiter geht, erlebt das Haus an der Dürrbergstraße in Assenhausen bald den vierten Winter ohne Dach. Es ist ein Drama, in dem das Haus von 1924 die Hauptrolle spielt. Die Rolle des Bösewichts scheinen Berger Bauamt und das Kreisbauamt zu haben. Und der rettende Prinz, das Verwaltungsgericht, erledigt seinen Job offenbar nicht ordentlich. Welche Rolle das Bauministerium spielen wird, ist noch unklar.

Doch der Reihe nach. 2019 lag dem Berger Gemeinderat der erste Bauantrag für das Haus auf dem Tisch. Die neuen Eigentümer des ehemaligen Café Rosengarten beantragten unter anderem die Zusammenlegung von Wohnungen, einen Wintergarten und Balkone. Beim ersten Antrag im März 2019 fehlte die ursprüngliche Baugenehmigung von 1924. Die tauchte bis zum Juli 2019 dann auf, da war allerdings trotz fehlender Baugenehmigung schon begonnen worden zu bauen und das Dach halb abgetragen, so dass nach Meinung der Bauämter der Bestandsschutz des Gebäudes erloschen war. Das bedeutete: Ein Neubau wäre möglich, aber nur ein kleinerer, um die fehlenden Abstandsflächen zu den Nachbarn einzuhalten. Und mit ausreichend Stellplätzen. Von den zwölf vorgeschriebenen gibt es derzeit nur vier.

Nach der Abfuhr für einen weiteren Bauantrag klagten die Eigentümer. Das Verwaltungsgericht fällte in seiner Verhandlung im Januar dieses Jahres aber kein Urteil. Es hielt den Bestandsschutz des Hauses für gewahrt und empfahl den Bauherren, einen neuen Bauantrag zu stellen.

Das haben diese jetzt getan – doch das Berger Bauamt sieht sich in der selben Situation wie vor drei Jahren und ist immer noch der Ansicht, dass das Haus keinen Bestandsschutz mehr hat. Der Antrag lautet auf Baugenehmigung zur Erneuerung einer Dachkonstruktion und Erneuerung der südlichen Loggia, optisch ähnelt die Eingabeplanung der Planung von 1924.

„Was signalisiert das Landratsamt?“, fragte Andreas Hlavaty (CSU) in der jüngsten Ratssitzung nach. „Es geht mit dieser Problematik zum Ministerium“, berichtete Bürgermeister Rupert Steigenberger. Die Sache sei nach den Äußerungen des Verwaltungsgerichts „zu heiß, man befürchtet Schadenersatz“. Richter Johann Oswald hatte gesagt, dass er die Identität des Gebäudes trotz des fehlenden Dachs gewahrt sei. Das widerspreche der bisherigen Auffassung, so Steigenberger. „Bisher war es so: Wenn die Statik neu berechnet werden muss, geht es nicht nur um Bauunterhalt.“ Sprich: Dann ginge es nicht mehr um Sanierung, sondern um Erneuerung – und dann hätte das Gebäude seinen Bestandsschutz verloren.

„Das Gericht fällt kein Urteil, und das Landratsamt traut sich nicht“, fasst Werner Streitberger (SPD) die Lage zusammen. Er war dafür, das Gebäude in seinem ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. „Das ist aber nicht beantragt“, sagte Steigenberger. Aufgrund der fehlenden Abstandsflächen, der ungelösten Stellplatzfrage und der Angst vor einem Präzedenzfall verweigerte der Gemeinderat bis auf Martin Klostermeier (EUW) sein Einvernehmen. „Kann man das Gebäude überhaupt wieder herstellen?“, fragte Jonas Goercke (QUH). „Nach drei Jahren im Regen ist es doch kaputt.“ Dazu konnte der Bürgermeister nichts sagen.

Wäre es tatsächlich kaputt, wäre im Innenbereich von Assenhausen ein Neubau baurechtlich möglich. Kleiner, aber mit ausreichend Abstand zu den Nachbarn und genügend Stellflächen.