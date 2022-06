Daniela Fugger-Antonacci aus Sibichhausen stellt im Katharina-von-Bora-Haus aus

Gestische Malerei, kleinformatige Collagen und Bildfundstücke

Die Künstlerin Daniela Fugger-Antonacci aus Sibichhausen stellt diesen Monat im Katharina-von-Bora-Haus in Berg ihre Werke aus.

Berg – Als „Sachenfinderin und Geschichtenerzählerin“ stellte Katja Sebald, Kuratorin der einmal im Monat im Katharina-von-Bora-Haus in Berg stattfindenden Ausstellungsreihe „Kunstwerk des Monats“, die Künstlerin Daniela Fugger-Antonacci mit drei Arbeiten vor.

Die Vernissage der Ausstellung war bestens besucht, schließlich wollen die Kunstfreunde endlich alles nachholen, was im letzten Jahr coronabedingt unter den Tisch gefallen ist. Dichtes Gedränge im Pfarrsaal, Pfarrer Johannes Habdank ließ sich durch Christine Heubeck-Schlaeger vertreten, ein Mitglied des Kirchenvorstandes. Sie begrüßte die zahlreichen Vernissagegäste, die sich sichtlich an den „mit Farbe und Witz“ gestalteten Arbeiten erfreuten.

Jeden Montagmorgen, so erzählt die Künstlerin aus Sibichhausen, eine Schülerin von Juschi Bannaski, bringe sie die Zeitung vom Wochenende in die Malschule mit und gehe „experimentierfreudig“ und „mit sicherem Farbgespür“ auf die Suche nach Schönem. Sie macht Collagen, zeichnet und malt. Erstmals öffentlich aufgetreten ist die Künstlerin bei den letzten Ateliertagen in Berg/Icking im vergangenen Jahr, als sie eine Mechanikerwerkstatt zu ihrer Galerie machte. Zum Ritual der Kunstwerk-des-Monats-Vernissagen gehört, dass neben Brot und Wein immer auch ein Stück Literatur gereicht wird in Form einer Zehn-Minuten-Lesung. Diesmal las die in Berg lebende Autorin Franziska Sperr, die für ihren ehrenamtlichen Einsatz für bedrohte Kollegen in aller Welt vor zwei Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, ihre bislang unveröffentlichte Erzählung „Komm weiter“ oder „Der Herr mit dem Hündchen“ vor.

Künstlerin Fugger-Antonacci: Innenarchitektin und leidenschaftliche Sammlerin

Die Arbeiten von Daniela Fugger-Antonacci überzeugen durch eine unterschwellige Melancholie, die bisweilen prophetisch scheint, wie ihr jüngstes Bild „Der Stuhl wackelt“ zeigt. Ein kippeliger Stuhl auf der ansonsten kargen Bildfläche. Nicht irgendeiner: Es ist der Papststuhl und das ist fast schon prophetisch. Denn am Tag der Ausstellungseröffnung wurden Gerüchte bekannt, dass das katholische Kirchenoberhaupt eventuell plane, zurückzutreten.

Fugger-Antonacci ist im Hauptberuf Innenarchitektin und eine, wie Katja Sebald betonte, „leidenschaftliche Sammlerin, die auf Flohmärkten Dinge zusammensammelt, an denen die meisten achtlos vorübergehen“. Sie lebt und arbeitet seit 1994 in Berg-Sibichhausen. 1961 in Freiburg geboren, studierte sie zunächst in Rosenheim und arbeitete unter anderem im Bureau Ecart bei Andrée Putman, der Grande Dame des Designs in Paris. Ihre Collagen basieren wie ihre Einrichtungskonzepte auf Fundstücken, die sie auf ebenso ungewöhnliche wie eigenwillige Art zu kombinieren weiß. Daniela Fugger-Antonacci erweckte in Sibichhausen eine stillgelegte Mechaniker-Werkstatt zu neuem Leben. Gestische Malerei, kleinformatige Collagen aus Textschnipseln und Bildfundstücken sind ihre Handschrift. Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie während der Veranstaltungen im evangelischen Pfarrsaal Katharina-von-Bora-Haus, Fischackerweg 10, in Berg zu sehen. ASTRID AMELUNGSE-KURTH