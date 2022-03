Bachhauser Bienen-Büffet - Blühwiese wird Wirklichkeit

Von: Sandra Sedlmaier

Fast fertig: Am Tag nach den groben Erdarbeiten, die mit schwerem Gerät gemacht wurden, legten Berger Bürger Hand beim Verteilen des Komposts an und arbeiten ihn in den Kies ein. Knapp sechs Stunden haben sie gearbeitet. Nun fehlt noch das Aussäen der regionalen Blühwiesensamen. Es soll Mitte April passieren. © Bürgerbeteiligung Berg

Dank Spenden und ehrenamtlicher Hilfe aus dem Dorf und aus der Region wird die Blühwiese in Bachhausen Wirklichkeit. Damit wird die Wiese am Bolzplatz zum Platz für Bienenfutter und auch zum Beispiel für bürgerschaftliches Engagement.

Bachhausen – Der Plan stand fest, doch dass so viel Spenden- und Arbeitsbereitschaft für das Projekt Blühwiese in Bachhausen kommen würde, hätte Martin Ballmann vom Arbeitskreis Artenschutz und Blühwiesen der Bürgerbeteiligung Berg nicht gedacht. „Das lief hervorragend“, sagt er. Neben dem ehrenamtlichen, tatkräftigen Einsatz seiner Mitstreiter der Bürgerbeteiligung fand der Aufruf zur Unterstützung für die Blühwiese deutlich Gehör in der Region. Das Ergebnis ist ein dunkelbrauner, gleichmäßiger Teppich auf etwas mehr als 400 Quadratmetern neben Lüßbach und Bolzplatz. In einigen Wochen wird er zum Bienenbüffet reifen.

Am Freitag vorvergangener Woche wurde zunächst der Humus auf der Wiese abgetragen. „Das war nicht viel, das war nur eine etwa zehn Zentimeter dicke Schicht“, sagt Ballmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Direkt danach sind wir schon auf Kies gestoßen.“ Die Kiesschicht wurde nun durch zusätzlichen Kies verstärkt –der abgetragene Humus durch Kies ersetzt, so Ballmann. Diese beiden Arbeitsschritte hat ein Unternehmen aus Höhenrain übernommen. „Die Firma Maxl hat mir ihrem eigenen Gerät, einem Bagger und einem Lastwagen, gearbeitet“, berichtet Ballmann. „Das war ein freiwilliges Angebot der Firma, und die Mitarbeiter haben toll gearbeitet“, freut sich der Vertreter der Bürgerbeteiligung.

Im Zuge der Diskussion ums Anlegen der Blühwiese war immer wieder die Rede davon gewesen, dass sich Gemeinde Berg und Bürgerbeteiligung über Spenden und über freiwillige Helfer freuen würde. Nun hat beides geklappt: Die Firma Maxl hat Gerät und Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter gespendet, und auch der Kies wurde der Bürgerbeteiligung beziehungsweise der Gemeinde Berg geschenkt. „Das Kieswerk Oberbrunn hat uns netterweise unterstützt“, sagt Ballmann.

Am Tag nach den Erdarbeiten waren die Freiwilligen der Bürgerbeteiligung an der Reihe. Fünf, sechs Berger verteilten bei Sonnenschein, aber einem schneidend kalten Wind, den Kompost auf der Kiesschicht und arbeiteten ihn sauber ein, wie Ballmann berichtet. „Der Kompost ist dank einer Hitzebehandlung samen- und unkrautfrei“, weiß er. „Man will sich ja nicht Samen herholen, die man gar nicht haben will.“ Auch der Kompost war eine Spende: „Er stammt aus der Kompostieranlage in Hadorf, die Firma Schernthaner hat ihn uns überlassen“, so Ballmann.

Nun fehlt noch das Saatgut für die Blühwiese – es kommt auch aus der Region: „Die Samen stellt uns der Obst-, Gartenbau- und Bienenzuchtverein Aufkirchen zur Verfügung“, sagt Ballmann. „Das ist ein autochthones Saatgut, das genau in diese Gegend passt. Denn Insekten können mit Pflanzen aus anderen Regionen oft nichts anfangen.“

Gesät werden soll ab Mitte April. „Es sollte schon so warm sein, dass die Samen keinen Frost mehr abbekommen – manche von ihnen sind kälteempfindlich“, weiß Ballmann. „Ideal wäre es, wenn man weiß, dass es die Wochen anschließend immer wieder regnen wird.“ Zur Not könnte man auch Gießwasser aus dem Lüßbach nebenan holen. „Schlecht wäre es, wenn die Samen keimen und dann vertrocknen.“

Somit ist alles bestens vorbereitet für das Gedeihen der Blühwiese am Lüßbach. Die Büsche und Bäume für die Blühwiese hatten Ballmann und seine Mitstreiter schon vor Monaten gepflanzt (wir berichteten). Die Bienen und andere Insekten können sich freuen.