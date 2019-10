28 neue Wohnungen am Kreuzweg

Der Berger Gemeinderat billigte kürzlich einen Bebauungsplanentwurf für ein Villengrundstück. Nun sollen am Kreuzweg 28 neue Wohnungen entstehen.

Berg – Zur allgemeinen Zufriedenheit im Berger Gemeinderat wurde ein Problem am Kreuzweg gelöst. Das ist umso bemerkenswerter, weil die bauliche Entwicklung dort keineswegs so verläuft, wie es sich große Teile des Gemeinderats vorstellen. Weil es zwei, drei größere Gebäude gibt, können die Nachbarn auch entsprechend groß bauen (wir berichteten) – die Verdichtung schreitet fort. Zumindest für ein Teilstück des Kreuzwegs hat der Gemeinderat einen Bebauungsplan aufgestellt, der in der jüngsten Ratssitzung vorgestellt und für gut geheißen wurde.

Konkret geht es um ein rund 1,2 Hektar großes Grundstück. Auf dem Areal stehen jetzt eine denkmalgeschützte Villa und viele Bäume. Der Gemeinderat befürwortete den Bebauungsplanentwurf von Planerin Manuela Skorka. Sie schlug in Absprache mit den Eigentümern eine moderate Bebauung für das Grundstück zu. Insgesamt entstehen 28 neue Wohneinheiten und 4650 Quadratmeter Wohnfläche in vier Gebäuden.

Die Tiefgarage soll über zwei Wege zugänglich sein

Der Plan legt fest, dass die notwendigen über 50 Parkplätze in einer Tiefgarage untergebracht werden. Diese soll von der Straße Am Sonnenhof und vom Rambaldiweg aus zugänglich sein. Für Bürgermeister Rupert Monn ist der große Vorteil dieses Entwurfs: „Der Baumbestand bleibt größtenteils erhalten, und die Bebauung ist vom Kreuzweg weggerückt, so dass Grünflächen erhalten werden.“ Der Gemeinderat und er seien mit der Lösung zufrieden. Das sei auch wichtig in dem Ortsteil: „Dort ist schon viel schiefgelaufen.“