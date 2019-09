Betrunkene Frau stürzt in Kellerschacht

Eine 32-Jährige aus Berg hat am Samstag deutlich zu viel Alkohol erwischt. Erst spuckte sie in ein Taxi, dann verschwand sie spurlos und landete schließlich in einem Kellerschacht.

Kempfenhausen – Das ist gerade nochmal gut gegangen. Eine 32-jährige Frau aus Berg hatte am Samstagabend deutlich zu viel Alkohol erwischt. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie zusammen mit ihrem Ehemann am frühen Sonntagmorgen in einem Taxi nach Hause. Weil ihr übel war und sie sich im Fahrzeug übergeben hatte, setzte dessen Fahrer das Paar an der Bushaltestelle Milchberg in Kempfenhausen ab. Von dort verschwand die 32-Jährige spurlos. Mehrere Streifenbesatzungen suchten drei Stunden lang nach ihr. Dann ging bei der Rettungsstelle die Meldung ein, dass eine Person in einen etwa sechs Meter tiefen Kellerschacht gefallen sei. Tatsächlich handelte es sich um die 32-Jährige. Die Frau war jedoch ansprechbar und wurde nur leicht verletzt. Wie sie es geschafft hat, in den rund 50 Meter in einer Einfahrt befindlichen und mit einem brusthohen Geländer gesicherten Schacht zu stürzen, bleibt ein Rätsel.