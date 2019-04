Container beschmiert - Verein setzt Belohnung aus

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch den Umkleidecontainer des MTV Berg mit Graffiti beschmiert. Der Verein lobt jetzt eine Belohnung aus.

Berg - Die Unsitte der Graffiti-Schmierereien hat nun auch den MTV Berg erwischt. Wie Vorsitzender Andreas Hlavaty mitteilt, haben Unbekannte In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Umkleide-Container des Vereins auf dem Sportgelände am Huberfeld in Berg beschmiert und dadurch beschädigt. Den Sachschaden schätzt der MTV auf vorläufig etwa 1000 Euro.

Bei einer Strafanzeige allein will es der Verein nicht belassen. „Für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter setzt der MTV Berg eine Belohnung in Höhe von 250 Euro aus“, teilt Hlavaty mit. Hinweise an die Polizeiinspektion Starnberg unter (08151) 3640 oder den MTV Berg.