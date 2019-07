Elektroboot überfährt Schwimmerin im See bei Leoni

Eine 54 Jahre alte Schwimmerin ist am Freitag bei einem Bootsunfall auf dem Starnberger See auf Höhe Leoni verletzt worden. Ein Bootsführer hatte die Frau übersehen.

Leoni - Eine 54 Jahre alte Schwimmerin ist am Freitag bei einem Bootsunfall auf dem Starnberger See verletzt worden. Die Frau war gegen 14.35 Uhr vor dem Ostufer auf Höhe Leoni im Wasser, als ihr ein Elektroboot bedrohlich nahe kam. Der 20-jährige Bootsführer befuhr mit dem Boot den Uferbereich und bemerkte die Schwimmerin zu spät, um ihr ausweichen zu können, berichtet die Polizei. Die 54-Jährige dagegen sah das Boot auf sich zufahren und tauchte unter. Dabei wurde sie durch den Propeller des Elektroaußenbordmotors am Arm getroffen und verletzt. Die Wasserrettung war im Einsatz, die Frau kam in ärztliche Behandlung. Die bereits alarmierte DLRG Pöcking-Starnberg konnte ihre Anfahrt wieder abbrechen. mm