Ralf Maier wird zur„grauen Eminenz“

Nachdem die Zukunft des Gartenbauvereins Aufkirchen lange ungewiss war, wählten die Hobbygärtner kürzlich einen neuen Vorstand. Ein bekanntes Gesicht bleibt dem Verein erhalten.

Aufkirchen – Die gute Nachricht vorneweg: Ralf Maier bleibt dem Obst-, Gartenbau- und Bienenzuchtverein Aufkirchen erhalten. Das beinhaltet auch gleich die ganz gute Nachricht: Der ganze Verein stand auf der Kippe. Denn Ralf Maier (72), der über 36 Jahre den Gartlern vorstand und mit gutem Gewissen als die Seele des Vereins bezeichnet werden kann, wollte sein Amt abgeben – und zwar ohne dass zunächst ein Nachfolger in Sicht war. Das hätte das Ende der 112 Jahre alten Vereinigung bedeutet. Nun gibt es aber zwei Bürger aus der Gemeinde Berg, die bereit sind, das Amt des ersten und des zweiten Vorsitzenden zu übernehmen. Auf der Jahresversammlung am kommenden Samstag, 6. April, stellen sie sich zur Wahl. die Versammlung beginnt um 19 Uhr im „Müller’s auf der Lüften“ in Farchach.

Der Gartenbauverein Aufkirchen kann auf Ralf Maier zählen

Maier ist froh über diese Lösung. „Sonst hätte der Verein aufgelöst werden müssen“, sagt er. „Aber auf einmal hat sich was ergeben. Beide sind noch nicht Mitglied.“ Und steigen gleich mit voller Kraft ein. Wer es ist, will Maier noch nicht verraten. Dabei kann der neue Vorstand auf die Unterstützung von Ralf Maier zählen. Der Höhenrainer hatte 1982 den Vorsitz des Obst-, Gartenbau- und Bienenzüchtervereins übernommen. Seitdem steht er interessierten Gartlern mit Rat und Tat zur Seite, hilft, wenn Wespennester oder entflohene Bienenvölker zu versorgen sind, initiierte mit den Mitgliedern die Obstbaumwiese des Vereins in Farchach und versah mit weiteren Helfern den Dienst an der vereinseigenen Obstpresse im Bauhof in Aufhausen, kochte Marmelade und putzte die Saftpresse.

Vor drei Jahren gab er das Vorstandsamt ab und machte nur noch den Vize – bis Vorsitzender Werner Ulrich vergangenes Jahr zurücktrat. Nun wird Maier der Schreibkram zu viel. „Jetzt sollen Jüngere ran“, sagt er. „Ich werde die graue Eminenz im Hintergrund bleiben.“ Aber ohne offizielles Amt.