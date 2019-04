Vier Insassen im Mini: 17-Jähriger verursacht betrunken Unfall

Ein 17 Jahre alter Bursche aus Berg hat mit dem Mini seiner Mutter am Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Er kam von einer Privatfeier, hatte 1,32 Promille Alkohol intus - einen Führerschein besitzt er aber nicht.

Berg – Kein Führerschein, betrunken am Steuer und dazu noch einen spektakulären Unfall mit erheblichem Sachschaden gebaut: Diese Tour dürfe für einen 17 Jahre alten Burschen aus Berg ein ordentliches Nachspiel haben. Er war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit anderen jungen Leuten auf einer Privatfeier in Berg.

Gegen 5.35 Uhr am Morgen fuhr er mit dem Mini seiner Mutter den Kapellenweg entlang in Richtung St.-Anna-Kapelle. Zu dem Zeitpunkt saßen nach Angaben der Starnberger Polizei insgesamt vier junge Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in dem Wagen. Was dann genau passierte, ist unklar. Jedenfalls verlor der 17-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, der Pkw kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Eisenzaun eines Privatanwesens.

Dabei kippte der Mini um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Gartenzaun brach aus der Verankerung und stieß gegen einen in einer Hofeinfahrt geparkten Mercedes, der bei der Aktion ebenfalls beschädigt wurde. Immerhin: „Alle Fahrzeuginsassen konnten sich nach dem Unfall selbstständig aus dem Pkw befreien“, berichtet die Polizei.

Als die Streife wenig später im Kapellenweg eintraf, nahmen die eingesetzten Beamten bei dem 17-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 1,32 Promille. Außerdem gab der Jugendliche an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Aufgrund der Alkoholisierung musste er sich einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Fahrzeuginsassen übergaben die Beamten in die Obhut ihrer Eltern. Verletzt wurde niemand.

Der Mini wurde bei dem Unfall im Bereich der Frontstoßstange rechts eingedrückt und auf der Fahrerseite beschädigt. Darüber hinaus traten Betriebsstoffe aus, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berg binden mussten. Der Mini wurde anschließend abgeschleppt. Diesen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Der Schaden am Eisenzaun beträgt rund 3000 Euro, weitere 3000 Euro sind an dem geparkten Mercedes entstanden. mm