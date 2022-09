Bücherschrank aus Schreiner-Hand

Von: Tobias Gmach

Durchschlagender Erfolg: Claudia Nöbauer (l.) und Sieglinde Müller am Fachacher Bücherschrank, der schon Stunden nach dem Aufhängen voll war. © privat

Der neue Bücherschrank zum Tauschen kommt in Farchach gut an. Gefertigt wurde er in einer örtlichen Schreinerei, die für ihre nachhaltige Arbeitsweise sogar schon einen Preis bekommen hat.

Farchach – Es scheint so, als hätte der Berger Ortsteil Farchach nur auf einen Bücherschrank gewartet: „Am Vormittag haben wir ihn aufgehängt, am Nachmittag waren schon die ersten Bücher drin – obwohl wir das nicht bekannt gemacht hatten“, erzählt Rupert Pfisterer. Mit seinen beiden Brüdern betreibt er die Schreinerei, in der auch der Bücherschrank entstand. Seit nun drei Wochen hängt er am Feuerwehrhaus, direkt neben Bushaltestelle und einer Wartebank. Es ist offensichtlich ein guter Platz zum Tauschen und Teilen von Literatur, Sach- oder Kinderbüchern.

Wer mag, nimmt Bücher heraus, wer mag, stellt welche hinein. Kostenlos, unverbindlich und frei von großen Formalitäten. Das Konzept findet im Landkreis immer öfter Anklang. In Starnberg stehen Bücherschränke und zum Beispiel auch in Weßling und Wörthsee. Aus massivem Fichtenholz ist der in Farchach. Gebaut hat den Schrank der Schreiner-Geselle Benedikt Demmler jun. Die Idee hatte Claudia Nöbauer, die Frau von Josef Pfisterer. Sie passt wunderbar zur Philosophie der Farchacher Schreinerei, die im April den Energiepreis des Landkreises gewann – weil der Firma Klimaneutralität und der Umweltgedanke wichtig sind und sie Möbel aus Berger Bäumen fertigt. Rupert Pfisterer argumentiert: Wenn Bücher mehrfach gelesen werden, müssen weniger hergestellt werden, was Ressourcen spare – etwa den großen Wasserverbrauch, der für die Papierproduktion nötig sei.

Formen nahm der Bücherschrank im Rahmen eines Workshops in der Schreinerei an, der von Januar bis Juli lief. Der Name: „Der nachhaltige Mitarbeiter“. An fünf Abenden wurden Themen wie Energie, Ernährung, Mobilität und menschliches Miteinander behandelt. Unter professioneller Anleitung, wie Pfisterer erklärt. Der externe Coach, der die Mitarbeiter schulte, habe sich am Konzept des Volkshochschulkurses „Elterntauglich leben“ orientiert. Beim Workshop gab es sogar Punkte zu gewinnen, die meisten erreichte Valentin Pfisterer.

Ein totaler Selbstläufer ist der Bücherschrank aber nicht. Claudia Nöbauer und Sieglinde Müller behalten ihn im Blick, räumen drinnen auf, tauschen Ladenhüter aus. Und sie haben Regeln an den Schrank geklebt: „Stellen Sie die Bücher ein, die Sie für lesenswert halten. Willkommen sind gut erhaltene Bücher – zum Beispiel Romane, Krimis, Fach- und Sachliteratur, Kochbücher, Reiseführer (neuere Auflagen), Bildbände oder Kinder- und Jugendliteratur“, steht dort etwa. Und: „Die Bücher sollten sauber und ohne Flecken, die Buchseiten fest miteinander verbunden sein. Zerfledderte, abgenutzte und zerlesene Bücher bitte nicht in den Bücherschrank stellen, diese können in der eigenen Papiertonne entsorgt werden.“