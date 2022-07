Der Falkner von Bachhausen: Jagd, Shows und Spaziergänge mit Greifvögel

Von: Laura Forster

Steinadlerdame „Sansa“ kann eine Maus auf 1,2 Kilometer Entfernung sehen, doch das ist nur eine von vielen Fähigkeiten, die Benedikt Demmler jun. an Greifvögeln faszinierend findet. Neben „Sansa“ leben noch Gerfalken, ein Steinkauz, eine Schleiereule und ein Wüstenbussard in der Falknerei des 25-Jährigen in Bachhausen. © Photographer: Andrea Jaksch

Seit seiner Kindheit ist Benedikt Demmler junior. von Greifvögeln fasziniert. Vor einem Jahr hat er den Falknerschein gemacht und mehrere Vogelvolieren in seinen Garten in Bachhausen gebaut. Seitdem ist er fast jedes Wochenende mit seinen Tieren unterwegs – für eine Show oder auf der Jagd.

Bachhausen – Geduld ist eine Tugend, die Benedikt Demmler jun. lernen musste, seitdem die Steinadlerdame „Sansa“ bei ihm in Bachhausen wohnt. Derzeit befindet sich der fünf Jahre alte Vogel in der Pubertät. „Manchmal darf ich tagelang nicht in die Voliere kommen. Sobald ich versuche, die Türe zu öffnen, schießt sie auf mich los“, sagt der 25-Jährige. Die Liebe zu seinem Greifvogel wird dadurch jedoch nicht weniger, im Gegenteil, sie wächst. „Sansa“ sieht Demmler nämlich als ihren Partner, ihren Ehemann – und in einer Beziehung fliegen schließlich auch einmal die Fetzen.

Gerade hat der Adler jedoch eine gute Phase. Er ist nach einer Flugshow am Vormittag satt und zufrieden und lässt sich von Demmler auf den Arm nehmen. Wachsam dreht „Sansa“ ihren Kopf, scannt mit den großen bernsteinfarbenen Augen die Umgebung ab, breitet die imposanten Flügel aus und schwingt damit hin und her. Wenn der fast sechs Kilo schwere Adler eine Länge von knapp zweieinhalb Metern erreicht, kostet es selbst den studierten Fitnessökonom Kraft und Energie, „Sansa“ auf seinem Handgelenk zu halten. Doch die Faszination für das Tier ist Demmler ins Gesicht geschrieben, wenn er mit einem Lächeln den Vogel beobachtet und das weiche Gefieder krault.

Benedikt Demmler lernte alles rund um die Falknerei in Weilheim-Schongau

Schon seit er ein kleines Kind ist, interessiert sich der Bachhauser für Greifvögel. „Damals war ich das erste Mal in einer Falknerei. Danach habe ich versucht, die Tauben meines Vaters abzurichten. Das hat aber nicht so gut geklappt“, sagt Demmler und lacht. Als Jugendlicher hat er bei einem Falkner aus dem Landkreis Weilheim-Schongau alles gelernt, was es über die besondere Leidenschaft zu wissen gibt. „Der hat mich drei Jahre lang an die Hand genommen.“ Um selbst mit den Tieren arbeiten zu können, musste Demmler jedoch einen Jagd- und einen Falknerschein machen. „Beides sehr anspruchsvolle Prüfungen“, sagt er.

Seit Mai ist die Falknerei in Bachhausen offiziell beim Veterinäramt eingetragen – ein notwendiger Schritt für Demmler. „Davor durfte ich die Vögel weder Freunden oder Bekannten zeigen, noch Shows machen.“ In einem Teil des Gartens der Familie hat der gelernte Schreiner drei große Vogelvolieren für seine Tiere gebaut. Neben der Steinadlerdame leben dort Gerfalken, ein Steinkauz, eine Schleiereule und ein Wüstenbussard. Den Großteil der Vögel hat der Bachhauser von Züchtern bekommen, es gibt jedoch auch eine Internetverkaufsplattform, ähnlich wie Ebay-Kleinanzeigen, mit dem Namen falconbreeding.eu. Das Gelände hat Demmler mit mehreren Kameras ausgestattet. „So kann ich schauen, ob alles in Ordnung ist, egal wo ich bin.“

Neben der Jagd bietet Demmler auch Shows und Spaziergänge mit den Vögeln an

In erster Linie hält Demmler die Tiere für die Jagd. Fast jedes Wochenende ist er von September bis Januar deutschlandweit mit einer Gruppe von passionierten Falknern unterwegs. „Alle Jäger sind so begeistert von ,Sansa’, dass sie uns in ihr Revier einladen. Wir waren sogar schon einmal in Schleswig-Holstein.“ Während seine Falken vor allem andere Vögel wie Krähen jagen, hat es der Steinadler auf Füchse oder Rehe abgesehen.

Seit einigen Wochen bietet Demmler immer freitags auch Shows an – zuhause in seiner Falknerei oder in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen. „Ich war auch schon einmal auf einer Hochzeit mit den Vögeln, und ab und zu fragen Fotografen für Shootings an.“ Besonders gerne nimmt er seinen Wüstenbussard mit auf Termine. „Mit ihm kann jeder einmal spüren, was es bedeutet, einen Greifvogel zu halten.“ Für die Shows hat sich Demmler einen raffinierten Trick einfallen lassen. „Ich binde ein Stück Fleisch an eine Drohne, lasse sie steigen und mithilfe eines Mechanismus fällt das Futter zu Boden und der Vogel fliegt hinterher.“ So kann er den Zuschauern zeigen, wie schnell seine Tiere sind – sie können nämlich eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen. Neben den Shows bietet Demmler auch Eulenwanderungen an. Ein Angebot, das sehr gut angenommen wird.

Seine Tiere stehen bei Demmler an erster Stelle

Trotz der hohen Nachfrage bleibt die Falknerei für Demmler ein Hobby. „Ich will einfach flexibel bleiben. Falls es den Tieren mal nicht so gut geht, will ich die Möglichkeit haben, auch mal einen Termin absagen zu können.“ Denn seine Vögel stehen für den 25-Jährigen an erster Stelle.

Die Falknerei in Bachhausen ist über die Internetseite falknereidemmler.de, telefonisch unter 0179/2 98 28 90 oder per E-Mail an info@falknereidemmler.de erreichbar.