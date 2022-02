Die Stickerin von der Maxhöhe

Die Stickwerkstatt im Keller: Sophia Fröhlich macht dank ihrer Stickereien in der alten Werkstatt ihres Großvaters und ihres Vaters Alltagsgegenstände zu besonderen Stücken. © Andrea Jaksch

Mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee hat sich Sophia Fröhlich im Keller ihres Vaters selbstständig gemacht: Die 25-Jährige aus Berg stickt. Zurzeit ist das Berger Wappen der Renner in ihrer Werkstatt.

Berg – 11 720 Stiche und 17 Minuten: So lange dauert es, bis das Berger Wappen in Blau, Weiß und Gold auf das dunkelblaue Polo-Shirt aufgestickt ist. Oberhalb des Wappens steht „Freiwillige Feuerwehr“, untendrunter „Berg“. 100-mal wird die Maschine das Wappen sticken – die Berger Feuerwehr hat „Sophias Stickstube“ einen großen Auftrag erteilt. „Mein bester Mitarbeiter“, sagt Sophia Fröhlich über ihre Stickmaschine. Das Gerät ist deutlich größer als eine Nähmaschine – und auch viel lauter. Die 25-Jährige hat ihren „Mitarbeiter“ eher zufällig kennengelernt, und eigentlich kann man sagen, dass die Chemie gleich gestimmt hat. Die Stickmaschine war der erste Schritt in „Sophias Stickstube“.

Eigentlich wollte Sophia Fröhlich Dirndlschneiderin werden. „Aber ich habe keinen Lehrplatz gefunden“, erzählt die junge Bergerin. Heute hält sie es für Schicksal, dass aus ihrem Traum nichts geworden ist. Sie sitzt in der ehemaligen Werkstatt im Keller ihres Vaters auf der Maxhöhe am Computer, neben ihrer Nähmaschine und mit der Stickmaschine im Rücken. Zwei Drittel des Raums bilden die Stickstube mit einem großen Tisch, bunten Garnen und farbigen Stoffen, der Rest verweist auf dessen frühere Nutzung als Uhrmacher- und Holzwerkstatt.

Eigentlich ist es der Corona-Pandemie geschuldet, dass Sophia Fröhlich ihre Bestimmung gefunden hat. Nach ihrer Hotelfachlehre und einem USA-Aufenthalt als Au-pair-Mädchen kam sie an den Starnberger See zurück und arbeitete zunächst in einem Café. Dieser Job endete mit der Pandemie. „Meine Cousine hat mich gefragt, ob ich Masken nähen möchte“, erinnert sie sich. Rechte Lust hatte sie keine, aber die Nachfrage war da und auch ein paar große Aufträge, etwa von der Höhenrainer Firma Reiser. Bei der Suche nach Stoffen traf sie auf die Stickmaschine. „Da wusste ich, das will ich machen“, sagt Sophia Fröhlich.

Sie hat sich mit Vorsicht in die Selbstständigkeit begeben und ihren Job in einer Schäftlarner Bäckerei erst einmal behalten. „Mit dem Teilzeitjob sind die wichtigsten Dinge bezahlt und ich habe den Kopf frei.“ Ihre Arbeit in der Stickstube ist einerseits technisch, wenn es um die Digitalisierung eines Logos geht, um die Vorbereitung des Stickrahmens oder das Zuschneiden des Stickvlies, das für die nötige Stabilität des zu bestickenden Stoffes sorgt.

Die Stickmaschine bekommt ihre Anweisungen per USB-Stick und arbeitet dann fast von alleine. Aber eben nur fast: Die Buchstaben von „Freiwillige Feuerwehr“ waren im ersten Anlauf zu weit voneinander entfernt, da musste Sophia Fröhlich nachbessern. Stickbreite und -dichte müsse man separat einstellen.

Die Vorarbeiten für das Sticken des Berger Gemeindelogos hat ein Profi übernommen. „Das ist kompliziert, das habe ich mir von jemandem digitalisieren lassen, der eine besondere Software hat“, erzählt die junge Frau. Sie selbst habe sich zwar auch eine, die 1500 Euro gekostet habe. „Die Profi-Software kostet 10 000 Euro – das ist im Moment für mich nicht drin.“ Der erste Kunde für das Berger Wappen war Bürgermeister Rupert Steigenberger. Er hat jetzt eine Laptoptasche in grauem Filz mit blauem Wappen.

Die andere Seite der Arbeit in der Stickstube ist das Kreative. Sophia Fröhlich denkt sich Produkte aus oder holt sich Ideen im Internet, etwa für Tücher für Babys, die mit dem Namen des Kindes versehen werden, für Lavendel- oder Kirschkernkissen. „Für diese Dinge nehme ich nur Bioware“, sagt sie. Die Sachen kämen gut an. Dafür setzt sie sich an ihre Nähmaschine, ein Pfaff-Modell von 1960, „die erste elektrische von Pfaff, die habe ich im Internet gekauft“. Sehr süß ist ein kleiner Rucksack in Form eines Hasen, perfekt als Beutel für Kindergartenkinder.

Gestickte Wappen oder Schriftzüge gibt es häufiger, als man denkt. Der FC Perlach meldet sich immer bei Sophia Fröhlich, wenn er ein neues Mitglied begrüßt. Die Wappen für das schwarze FCP-Poloshirt hat sie auf Vorrat, dazu kommt der Name des Neumitglieds. Ihr erster Kunde war eine Arztpraxis aus Starnberg. „Ich habe deren Logo digitalisiert und einfach drauflos gestickt“, sagt Sophia Fröhlich lachen. „Es hat geklappt.“

Bis jetzt hat die junge Unternehmerin fast nur gute Erfahrungen gemacht. „Die Leute sind immer sehr nett“, sagt sie. Was mit Sicherheit zum Großteil an ihr liegt – im Gespräch wird deutlich, dass Sophia Fröhlich ihre Bestimmung gefunden hat. Das macht sich an ihrer Freundlichkeit und Fröhlichkeit bemerkbar. Im Moment läuft es so gut, dass sie überlegt, den Bäckereijob eventuell zu reduzieren. Gerne hätte sie eine Stickstube in ihren eigenen Räumen, doch die Wohnung in Farchach, in der sie mit ihrem Freund und zwei Katzen wohnt, ist zu klein.

Und der Traum vom Dirndlschneidern? „Ich hab letzten Sommer einen Kurs gemacht, sechs Samstage lang. Da wurde mir klar, das ist nichts für mich – so viel stumpfe Arbeit und so viele Details.“