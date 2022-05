Einstieg ins „Abenteuer Rathaus-Neubau“ - Arbeiten starten

Von: Sandra Sedlmaier

Rupert Steigenberger Bergs Bürgermeister ist froh, dass der Rathaus-Bau beginnt. © privat

Überpünktlich starten die Arbeiten für das neue Rathaus in Berg. Spatenstich ist am 31. Mai. Damit liegt die Gemeinde Berg deutlich vor ihrem Zeitplan.

Berg – „Wir werden in das Abenteuer Rathaus-Neubau einsteigen“, sagt Rupert Steigenberger. Bergs Bürgermeister ist die Erleichterung am Telefon deutlich anzumerken. Er ist froh, dass die Vergabe für die ersten Aufträge plangemäß verlaufen ist. Vor allem aber, dass der Gemeinderat trotz der unsicheren Weltlage und der bevorstehenden Teuerungen allerorten keinen Rückzieher gemacht hat. Am Dienstag, 31. Mai, ist der symbolische Spatenstich für das Millionenprojekt am Huberfeld in Berg geplant.

Die europaweite Ausschreibung ist gut gelaufen, wie Steigenberger in der Ratssitzung am Dienstag mitteilte. Noch seien Widerspruchsfristen abzuwarten, doch der Bürgermeister war zuversichtlich, dass alles gut verläuft. „Wir werden die Aufträge für die Angebote vergeben und mit der Baumaßnahme beginnen.“

Ein gutes Zeichen für einen positiven Ausgang des Abenteuers ist der Zeitplan: Im Moment liegt die Gemeinde um ein halbes Jahr vorne. Das neue Rathaus wird rund 15 Millionen Euro kosten – mindestens. Massive Teuerungen sind in der Baubranche seit Jahren üblich, dazu kommt der Ukraine-Krieg, der die Preissteigerungen und vor allem das Gefühl der Unsicherheit befeuert. Zuletzt hatte es Diskussionen gegeben, ob es angesichts dieser Situation überhaupt sinnvoll ist, das Projekt durchzuziehen oder besser auf später zu verschieben (wir berichteten). Steigenberger war stets ein Gegner dieser Haltung. Zum einen, weil eine Planung, die in der Schublade verschwinde, später oft teuer nachgebessert werden müsse. Zum anderen, weil die Platzsituation im alten Rathaus zum Teil nicht den Arbeitsschutzvorschriften entspricht – es gibt Mitarbeiter, die in einer ehemaligen Besenkammer ihr Büro haben.

Ab Ende Mai tut sich also was auf dem Huberfeld am Kreisel. Dort sieht es schon schwer nach Baustelle aus, was aber nichts mit dem bevorstehenden Rathaus-Neubau zu tun hat. „Im Moment ist dort der Lagerplatz für die Wasserleitungsbaustelle“, sagt Steigenberger. In den Bereichen Kapellenweg bis Huberfeld seien die Schieberkreuze ausgetauscht worden.