Feier einer Freundschaft: Partnerschaft zwischen Berg und Phalsbourg besteht seit 30 Jahren

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Besuch aus Phalsbourg: Pierrette Spielmann, Charles und Elisabeth Janes, Bürgermeister Jean-Louis Madelaine, Bürgermeister Rupert Steigenberger, Jacky Spielmann und Altbürgermeister Rupert Monn (Foto l., v.r.). © Sandra Sedlmaier

Die Partnerschaft zwischen Berg und Phalsbourg wurde vergangenes Jahr 30 Jahre alt. Bei der Feier zum 1200. Ortsjubiläum in Berg betonten beide Bürgermeister die Wichtigkeit dieser Partnerschaft.

Berg – Wer Geburtstag hat, kann mit Geschenken rechnen. Im Falle der Gemeinde Berg und ihrem 1200. Jubiläum war es ein bisschen anders: Bürgermeister Rupert Steigenberger hatte beim Festakt für besondere Gäste ein Präsent dabei. Die Delegation aus der Berger Partnergemeinde Phalsbourg verließ den Starnberger See am gestrigen Montag mit einer symbolträchtigen Skulptur. Beide Bürgermeister unterstrichen die Wichtigkeit des Bündnisses, das vergangenes Jahr 30 Jahre alt wurde, und ihren Willen, es zu pflegen.

Steigenberger überreichte seinem Kollegen Jean-Louis Madelaine eine bronzene Friedenstaube des Landshuter Künstlers Richard Hillinger. „Ich habe mir überlegt, was in diesen Tagen das Wichtigste für uns ist“, sagte Steigenberger. Das sei sicherlich der Frieden. Die Idee hinter der Taube sei, „dass sie auf der längsten Friedensstraße der Welt fliegt und den Frieden weiterträgt“, so der Bürgermeister. „Speziell diese Taube soll in den nächsten Jahren immer wieder in Berg und Phalsbourg landen, um auch bei uns stets neu dazu anzuregen, sich mit dem Thema Frieden auseinander zu setzen. Es bleibt nur zu hoffen, dass eines Tages das, was Frankreich und Deutschland in den 60er Jahren geschafft hat auch der Ukraine und Russland gelingt.“

Besuch der Franzosen große Ehre für Gemeinde Berg

Phalsbourgs Bürgermeister Madelaine bedankte sich und dankte auch für die Einladung nach Berg. So könne man nach zwei Jahren Corona-Pause die Freundschaft wieder beleben. Madelaine ließ keinen Zweifel daran, dass aus der Partnerschaft mit den Bergern eine Freundschaft gewachsen sei. „Diese Freundschaft möchte ich fortsetzen und festigen“, sagte er auf deutsch.

Dass der Besuch der Franzosen eine große Ehre sei, hatte zuvor Steigenberger unterstrichen. In Phalsbourg wurde am Wochenende nämlich auch gefeiert: das 70-jährige Bestehen der Pfadfinder und der 200. Geburtstag des Phalsbourger Autors Émile Erckmann, laut Steigenberger der Oskar Maria Graf der Phalsbourger. Der Partnerschaftsvertrag zwischen den Gemeinden hatten 1991 Jean Riehl und Josef Ücker unterschrieben und gelobt, „im Geiste des Friedens beizutragen, eine glückliche Zukunft in einem vereinten Europa zu sichern“.

Erster Besuch für Bürgermeister Jean-Louis Madelaine in Bayern

Ebenso wie Steigenberger ist Madelaine erst seit rund zwei Jahren im Amt. Für den 68-Jährigen war es der erste Besuch in Bayern, das er bisher nur auf der Durchfahrt kennengelernt hatte. Der ehemalige Finanzbeamte spricht gut deutsch und baut bei der Pflege der Partnerschaft mit Berg auch auf den zuständigen Verein, die „Freunde von Berg“. Es gibt zwar seit dem Frühjahr einen neuen Vorsitzenden, doch die Vorstandsmitglieder Elisabeth Janes und Pierrette Spielmann machen weiter und stehen für Kontinuität. Beide waren mit ihren Ehemännern Charles Janes und Jacky Spielmann am Wochenende in Berg dabei. Sie wohnten in den Ferienappartments von EUW-Gemeinderat Peter Sebald, sie trafen alte Bekannte wie Altbürgermeister Rupert Monn und dessen Frau Juliane und verbrachten das Jubiläum am Sonntag vergnüglich bei den Feierlichkeiten auf dem MTV-Gelände. edl