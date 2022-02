Lotta und ihre wilde Waldbande

Von: Laura Forster

Kleine Gruppen und eine individuelle Betreuung: Lotta Lubkolls (r.) Ferienprogramm ist darauf ausgerichtet, den Kindern die Natur rund um den Starnberger See spielerisch näherzubringen. © Foto: Macht euch schmutzig

Als Bande gemeinsam ein Lager im Wald bauen, Holz schnitzen, sägen, ein Floß zusammenzimmern und mit Esel Jonny zum Starnberger See spazieren – all das bietet die Kinderfreizeit der Autorin und Erlebnispädagogin Lotta Lubkoll. Die Kempfenhauserin will den Kleinen die Natur spielerisch näher bringen.

Kempfenhausen – Fünf Tage lang durch das Gestrüpp kriechen, Tipis im Wald bauen, Figuren aus Holz schnitzen, einen Staudamm errichten und eine Jagd mit Pfeil und Bogen auf Kuscheltiere: In den Wäldern am Stadtrand von München und auch am Starnberger See entfacht Lotta Lubkoll während ihres Ferienprogramms „Die wilde Waldbande“ die Abenteuerlust der Schulkinder, die meist nur den Spielplatz oder Park um die Ecke kennen. „Die fortschreitende Technologisierung lässt den Reiz an Handy und Tablet wachsen, doch wann haben die Kinder die Möglichkeit, tatsächlich die wilden Wälder in ihrer Umgebung mit Freunden zu erkunden? Dabei tut es so gut über die Ferien draußen an der frischen Luft zu sein, bevor wieder die Schulbank gedrückt wird“, sagt die 28-Jährige. Ihre Kinderfreizeit ist für Lubkoll deshalb ein Herzensprojekt.

Bis vor ein paar Jahren sah das Leben der jungen Erlebnispädagogin und Survivaltrainerin noch ganz anders aus: Statt auf einem Hof am Starnberger See lebte sie in München und arbeite in einem 9-to-5-Bürojob. Nach dem Tod ihres Vater krempelte sie alles um, kaufte sich einen Esel und wanderte bis zum Mittelmeer. In ihrem Bestseller „Wandern, Glück und lange Ohren“ erzählt sie von ihrer Reise, wie gut die Nähe zur Natur tut und wie gerne sie diese Erfahrung weitergeben möchte. Vor zwei Jahren wagte Lubkoll den nächsten Schritt und gründete über das Projekt „Macht Euch Schmutzig!“ der Natur- und Umweltpädagogin Bettina Hermann ihr eigenes Ferienprogramm. „Bettina habe ich im Waldkindergarten kennengelernt, wo ich vorher gearbeitet habe. Die Idee, den Kindern spielerisch die Natur beizubringen hat mich von Anfang an begeistert.“

Ein Tag mit Esel Jonny ist Teil der Kinderfreizeit. © Foto: Macht euch schmutzig

Mit der wilden Waldbande will Lubkoll den Kindern die Kommunikation der Bäume, das Verhalten der Vögel im Frühjahr, die Aufgabe der Eichhörnchen im Herbst und den Sonnenkompass zeigen. Ein Ausflug zu Esel Jonny und seiner Herde nach Berg soll den Kleinen den Umgang mit Tieren näherbringen. „Am Wichtigsten dabei ist, dass die Kinder Spaß haben. Sie sollen aber auch nach der gemeinsamen Zeit etwas mitnehmen.“

An ein Erlebnis während einer Ferienfreizeit im vergangenen Jahr erinnert sich Lubkoll besonders gerne: „Ein Bub wollte am Anfang partout keine nassen Stöcke anfassen. Am Ende der Woche hat er in einer Matschgrube einen Handstand gemacht.“ Nicht nur Lotta Lubkoll, auch die Mutter des Buben hat sich gefreut, dass er während der paar Tage mit der wilden Waldbande aufgetaut ist. „Das ist einer der Gründe, weshalb ich die Ferienfreizeit gegründet habe“, sagt die Bergerin.

Kleine Gruppen und eine individuelle Betreuung sind Lubkoll wichtig. Bei einer Größe von sechs bis maximal zwölf Kindern im Grundschulalter unterstützen sie ein bis zwei Helfer. „Ich kenne die großen Ferienlager mit bis zu 200 Kindern noch von früher. Mir war es wichtig, dass ich mich auf jeden Teilnehmer einlassen kann.“

Das Ferienprogramm in den Osterferien ist ausgebucht, in den Pfingstferien sind noch Plätze vom 7. bis 10. Juni frei. Eine Woche mit der wilden Wildbande kostet 269 Euro. „Ich freue mich auf jeden, der mit mir zusammen die Natur entdecken will“, sagt Lubkoll.

Anmeldung und Infos gibt es unter www.machteuchschmutzig.de/ferienprogramm/termine-preise/ oder der Internetseite von Lotta Lubkoll und Esel Jonny eseljonny.de. lf