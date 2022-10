Berg greift nach der Sonne: Gemeinde will Liegenschaften mit Fotovoltaikanlagen ausstatten

Von: Volker Ufertinger

Berg will bis 2025 neun ihrer Liegenschaften mit Fotovoltaikanlagen ausstatten. © picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Die Gemeinde Berg will bis 2025 neun ihrer Liegenschaften mit Fotovoltaikanlagen ausstatten – sofern sich Module und Handwerker finden.

Berg – Es ist eine Frage der Zeit, bis der Gesetzgeber die Kommunen in Deutschland dazu zwingt, Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern zu installieren. Sie sollen auf dem Weg zur Energiewende und Energiesicherheit mit gutem Beispiel vorangehen. Berg tut dies schon jetzt, ohne Zwang von oben. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, in den nächsten drei Jahren, also bis 2025, neun geeignete Liegenschaften mit PV-Anlagen auszustatten. Das erfordert jährliche Investitionen in Höhe von etwa 400 000 Euro.

Es herrschte Einigkeit darüber, dass ein solcher Beschluss sinnvoll ist. Allerdings wurden Zweifel laut, ob bezahlbare Module und genügend Handwerker zur Verfügung stehen werden, um das ehrgeizige Projekt umzusetzen. Harald Kalinke (QUH) sagte: „Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird.“ Werner Streitberger (SPD) stellte fest: „Was die Module angeht, wird einfach nur verteilt, es herrscht gar kein richtiger Wettbewerb.“ Und Bürgermeister Rupert Steigenberger räumte ein, dass man die Maßnahme für das neue Rathaus „schieben“ musste, einfach, weil die Preise aktuell astronomisch sind. „Aber irgendwo muss man ja anfangen“, sagte er.

14 Liegenschaften der Gemeinde Berg in Augenschein genommen

Klimaschutzmanagerin Sebastiana Henkelmann führte aus, dass auf Antrag der SPD 14 Liegenschaften in Augenschein genommen wurden. Übrig geblieben sind neun. Einige, wie die Alte Schule und der Marstall, wurden aus Gründen des Denkmalschutzes zurückgestellt, andere, wie der Kiosk in Höhenrain, erwiesen sich als ungeeignet. Gute Erfahrungen hat die Gemeinde mit der PV-Anlage auf dem Dach der Feuerwehr Allmannshausen aus dem Jahr 2011 gemacht. „Das hat sich inzwischen amortisiert“, sagte Henkelmann.

Die erste Frage, mit der sich der Rat beschäftigte, war die: Soll man es selbst machen oder das Projekt der Energiegenossenschaft Fünfseenland übertragen? Tobias Abeltshauser vom Bauamt hatte da eine klare Meinung: „Die Energiegenossenschaft kann die PV-Anlagen auch nicht raufzaubern“, sagte er. Die Gemeinde sei ohnehin bei jedem Verfahrensschritt involviert. Seiner Meinung schloss sich der Rat an.

2023 sind Feuerwehrhaus Farchach, Kindergarten Höhenrain und Berg und Sportgebäude an der Reihe

Die zweite Frage lautete: In welcher Reihenfolge sollen die Liegenschaften angegangen werden? Am Ende entschied man sich für die erste von drei Optionen. 2023 sind demnach das Feuerwehrhaus Farchach, der Kindergarten Höhenrain, der Kindergarten Berg und das Sportgebäude/Müllers auf der Lüften an der Reihe, 2024 das Feuerwehrhaus Berg, das Feuerwehrhaus Kempfenhausen sowie der Bauhof und schließlich 2025 das Fidesgebäude sowie die Oskar-Maria-Graf-Schule (deren Dächer zuvor ertüchtigt werden müssen).

Blieb nur die Frage zu beantworten, ob die beachtliche Investition neben sauberer Energie der Gemeinde auch irgendwann Geld bringt. „Ich sehe das als rentabel an“, sagte Abeltshauser. „Wir gehen von Laufzeiten von 25 Jahren aus. Selbst bei konservativer Schätzung dürfte es so sein, dass wir nach zehn Jahren davon profitieren.“