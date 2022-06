Galerie und Geisterbahn in der Villa de Osa: Letzte Chance zur Besichtigung vor Bauarbeiten

Von: Laura Forster

Haben die Ausstellung „Von A bis Z“ in der Villa de Osa, die jahrelang leer stand, vorbereitet: Katja Sebald und Andreas Ammer (r.) mit Bürgermeister Rupert Steigenberger (l.) und Künstler Bernd Zimmer. © Photographer: Andrea Jaksch

In der Villa de Osa in Kempfenhausen sind anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Berg eine Ausstellung sowie ein Musikfestival geplant. Für die Öffentlichkeit sind die beiden Veranstaltungen vermutlich die letzte Gelegenheit, das denkmalgeschütze Anwesen zu besuchen, bevor es umgebaut wird.

Kempfenhausen – Durch die Balkontür, zwischen zwei Gemälden im Obergeschoss der Villa de Osa, schimmert leicht versteckt hinter wuchtigen Bäumen das blaue Wasser des Starnberger Sees. Einen schöneren Ort als das 1909 erbaute Anwesen hätte sich die Gemeinde Berg für die Ausstellung „Von A bis Z“ anlässlich ihrer 1200-Jahr-Feier nicht wünschen können. Die Kuratoren Katja Sebald, Elke Link, Jörn Kachelriess und Bergs Kulturbeauftragter Andreas Ammer befinden sich derzeit in den letzten Vorbereitungen zur Pop-up-Galerie, bei der rund 70 Bilder und 20 Skulpturen in drei Geschossen der denkmalgeschützen Villa zu sehen sein werden. Die Vernissage ist für Donnerstag um 19 Uhr geplant.

Der Name der Ausstellung „Von A bis Z“ steht für die beiden Künstler Herbert Achternbusch und Bernd Zimmer, deren Bilder Kunstinteressierte die kommenden Wochenenden bestaunen können. „Auf den ersten Blick haben Achternbuschs expressiv-figürlichen Bilderzählungen nichts mit Zimmers farbstarken Landschafts- und Natureindrücken zu tun. Und doch treten die Arbeiten dieser so unterschiedlichen Künstler in der leer stehenden Villa de Osa in einen spannenden Dialog.“ So beschreibt die Gemeinde auf der Webseite berg1200.de die Ausstellung.

Neben Herbert Achternbusch und Bernd Zimmer sind auch Werke von Berger Künstlern zu sehen

Riesige Leinwände reihen sich neben kleinere Gemälde auf Papier. In fast jedem Raum sind Werke beider Künstler zu sehen. „Die Arbeiten des im Januar verstorbenen Herbert Achternbusch stammen alle aus privatem Besitz und wurden uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt“, betonte Andreas Ammer bei einem Pressetermin am Montag. Einige der Werke von Zimmer stehen zwar zum Verkauf, es handle sich bei der Pop-up-Galerie jedoch nicht um eine Verkaufsausstellung, betonte Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger.

Auch einheimische Künstler sind vertreten: Das 30 Meter lange Werk „Der Lüßbach“ von der verstorbenen Malerin Hannelore Jüterbock schmückt die ehemalige Kapelle. Skulpturen des ebenfalls verstorbenen Bildhauers Gerd Jäger sind im Erdgeschoss zu bestaunen.

Rund 70 Werke der Künstler Herbert Achternbusch und Bernd Zimmer sind in der Villa zu sehen. © Photographer: Andrea Jaksch

„Die Ausstellung ist die letzte Chance, die Villa de Osa noch einmal zu besichtigen, bevor die Bauarbeiten stattfinden“, sagte Steigenberger. Im Zuge der 1200-Jahr-Feier hatte der Bürgermeister bei Eigentümer Dieter Schön nachgefragt, ob die derzeit leer stehende Villa ein möglicher Ort für eine Galerie wäre. „Bisher hat er alle Anfragen, sei es eine Filmproduktion oder ein Event, abgelehnt“, so Steigenberger. „Da der Planungsprozess jedoch so gut wie abgeschlossen ist, hat er zugestimmt.“

Schön plant mehrere Wohneinheiten auf dem Grundstück, auf dem bis 2016 die Schön-Klinik beheimatet war. „Das Thema kommt noch einmal in den Gemeinderat“, so der Bürgermeister. Die Projektbeteiligten wollen noch heuer mit den Bauarbeiten loslegen.

Musikfestival „Geisterbahn“ in der Villa de Osa - außergewöhnliche Gruppen treten auf

Da die Villa in den letzten Jahren nicht genutzt wurde, gibt es kein fließend Wasser, weshalb die Gemeinde vor dem Gebäude ein Dixiklo aufgestellt hat. „Strom haben wir mittlerweile bekommen“, sagte Steigenberger. Die Ausstellung ist von Freitag, 17. Juni, bis 3. Juli jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Pop-up-Galerie ist jedoch nicht die einzige Veranstaltung, die in der Villa de Osa anlässlich der 1200-Jahr-Feier stattfindet. Am kommenden Sonntag ab 18 Uhr sorgt das Musikfestival „Geisterbahn“ für Stimmung. Organisatoren sind die Gebrüder Acher von der Weilheimer Band The Notwist, die das Münchner Festival „Alien Disko“, bei dem außergewöhnliche Gruppen abseits des großen Konzertrubels spielen, veranstalten. In der Villa präsentieren die Brüder eine kammermusikalische Sommerausgabe des Festivals. Mit dabei sind bayrische Musiker-Legenden wie die „Hochzeitskapelle“, aber auch japanische Multiinstrumentalisten wie „Ichi“. Karten für das Konzert kosten 25 Euro und sind bei der Drogerie Höck in Aufkirchen und bei Dinis “Schöner Lesen” in Berg erhältlich.