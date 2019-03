Zigaretten-Kauf mit Führerschein eines Toten

Die Starnberger Polizei hat einen 15 Jahre alten Burschen aus Kempfenhausen erwischt, der mit dem Füherschein eines Toten die Alterskontrolle an Zigarettenautomaten überlistet hat.

Kempfenhausen - Selbst gewählter Ärger, kann man da nur sagen: Ein 15-Jähriger stellte sich gestern in Kempfenhausen neben eine Polizeikontrolle und steckte sich eine Zigarette an. In der Öffentlichkeit rauchen darf man erst ab 18 Jahren. Da einem der Beamten der Bursche von früheren Einsätzen bekannt war, verboten ihm die Polizisten das Rauchen und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie nicht nur weitere Glimmstängel, sondern auch den Führerschein eines Rentners – der allerdings war schon vor Jahren verstorben. Auf drängendes Nachfragen gab der 15-Jährige zu, den Führerschein von einem Freund bekommen und ihn zum Zigarettenkauf an Automaten verwendet zu haben. Der Ausweis wurde sichergestellt, Anzeige wegen Unterschlagung wurde erstattet.