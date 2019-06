Ölkanister im Wald bei Berg entsorgt

Starnberger Polizei ermittelt

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Berg Altöl illegal entsorgt. Passanten fanden zwei Fünf-Liter-Kanister am Pfingstsonntag gegen 15 Uhr auf dem Waldweg Hammerbreite, direkt in der Nähe der Staatsstraße von Berg nach Kempfenhausen.