Zwischen Schauspiel und Kunst: Thamara Barth fertigt Bronze-Skulpturen an

Von: Laura Forster

Mehrere Monate braucht Schauspielerin Thamara Barth bis sie mit ihren Skulpturen zufrieden ist. Eine Ausstellung im Landkreis Starnberg ist ein großer Wunsch der Bergerin. © Andrea Jaksch

Seit rund einem Jahr wohnt die Schauspielerin Thamara Barth in der Gemeinde Berg. Das Atelier im Keller ihres Hauses nutzt die „Rosamunde-Pilcher“-Bekanntheit als Rückzugsort. Neben Schmuckstücken entstehen dort auch individuelle Bronzeskulpturen.

Berg – Ein Schachset mit selbstgefertigten Märchenfiguren auf dem Tisch, ein verliebtes Paar auf der Treppe und eine Tänzerin im Regal: Im ganzen Haus von Schauspielerin Thamara Barth und ihrem Lebensgefährten, dem Herzchirurg Rüdiger Lange, hat die 47-Jährige ihre Kunstwerke verteilt. Skulpturen aus Bronze sind Barths Steckenpferd. „Wenn ich nicht drehe, arbeite ich jeden Tag an meinen Werken. Langeweile kenne ich nicht.“

Die Leidenschaft zur Kunst wurde Barth, die seit rund einem Jahr in Berg lebt, in die Wiege gelegt. Mit einem Keramikmodelleur und Bildhauer als Vater wurde ihr künstlerisches Talent bereits als Kind gefördert. „Ich bin mit Ton in der Hand großgeworden“, erinnert sich Barth. Nach der Schule entschied sie sich zuerst für eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte in Heilbronn. Doch der Wunsch, Schauspielerin zu werden, war groß. „Meine Eltern waren anfangs nicht ganz so begeistert als ich ihnen erzählt hab, dass ich etwas Kreatives machen möchte.“

Thamara Barth ist aus Filmen wie „Rosemunde Pilcher“ und „Der Bergdoktor“

Barth zog Ende der 90er-Jahre nach München und fing beim „Münchner Schauspielstudio“ an. Seitdem stand sie für Filme und Serien wie „Rosamunde Pilcher“, „Der Bergdoktor“ und „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera. 2022 wird Barth auf der internationalen Kinoleinwand zu sehen sein – in einem Italo-Western „The 4th Horseman“ neben Franco Nero und F. Murray Abraham. In „Anomalous“ tritt sie als Ärztin auf, die einen Unweltskandal enthüllt. Der Drehort: London.

Zwei bis drei Monate im Jahr ist Barth für Dreharbeiten unterwegs, während Corona wurde ihre Arbeit jedoch deutlich gebremst. „Seit der Pandemie bin ich mehr zuhause und widme mich meiner Kunst“, sagt Barth. Das Atelier im Keller ihres Hauses ist ein Kraft- und Ruheort für die Schauspielerin. „Ich bin fast jeden Tag hier, es ist ein guter Ausgleich und ich komme zu mir selbst.“

Thamara Barth mittlerweile zur „Landpflanze“ geworden

Wegen ihrer Kunst-Leidenschaft ist Barth mit ihrem Lebensgefährten aus der Landeshauptstadt an den Starnberger See gezogen. „Ich war ein richtiger Stadtmensch. Doch inzwischen bin ich tatsächlich eine Landpflanze geworden“, sagt Barth. Während der Pandemie entdeckte die Schauspielerin die Berger Kunstgießerei Hofmeister und fuhr mehrmals die Woche in die Werkstatt. „Da hat es sich angeboten, in die Nähe zu ziehen.“

Vor fünf Jahren hat Barth begonnen, mit Bronze zu arbeiten. „Ich wollte etwas anderes als Keramik machen. Besonders aufregend ist für mich der Moment, in dem ich sehe, wie sich die glühheiße, amorphe Bronze in Form der von mir gestalteten Skulptur darstellt.“ Monatelang modelliert sie ein Kunstwerk, bis es fertig und Barth zufrieden ist. Etwas mehr als ein Dutzend Figuren hat Barth bereits gefertigt. „Mein Markenzeichen sind lange Arme, fließende Bewegungen und viel Leichtigkeit.“ Zwar steht ein Großteil der Arbeiten der Bergerin bei ihr daheim, einige Stücke sind jedoch auch zu verkaufen. „Eine Galerie in Zürich und eine in Düsseldorf haben Interesse gezeigt.“

Neben Bronzekunstwerken fertigt Barth auch Schmuck an, den sie im „Fine litte things“ in Starnberg verkauft. © Laura Forster

Neben ihren Skulpturen fertigt Barth auch Schmuck an. Ohrringe, Ringe, Halsketten und Armbänder reihen sich in ihrem Atelier neben einander auf. Bei Dreharbeiten in Kapstadt 2009 entdeckte Barth einen Stein, der sie faszinierte. „Ich habe in den Townships eine Goldschmiedin kennengelernt, die mir gezeigt hat, wie ich um den Stein einen Ring anfertigen kann.“ Mittlerweile verkauft Barth ihren Schmuck auch im Starnberger Designerladen „Fine litte things“ an der Andechser Straße. „Mir ist es wichtig, dass die Stücke im Trend bleiben und erschwinglich sind.“

Ein großer Wunsch der Schauspielerin ist es, ihre Kunstwerke und Schmuckstücke im Landkreis auszustellen. „Corona hat leider alles erschwert, aber ich hoffe, dass sich in der kommenden Zeit etwas ergibt.“ lf