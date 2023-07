Friede, Freundschaft und eine Bronzetaube

Von: Sandra Sedlmaier

Gruppenbild zum Abschied: Phalsbourger und Berger, darunter die Bürgermeister beider Gemeinden Jean-Louis Madelaine und Rupert Steigenberger verbrachten wunderbare Tage miteinander. © QUH Berg

Eine Städtepartnerschaft zu pflegen, bedeutet immer auch Friedensarbeit. Den Bergern und ihren Freunden in Phalsbourg ist das genau bewusst. Zwischen den Orten fliegt eine Friedenstaube hin und her.

Berg/Phalsbourg – Natürlich ist es immer eine Mordsgaudi, wenn sich die Berger und die Phalsbourger treffen. In den 30 Jahren Städtepartnerschaft sind Freundschaften gewachsen. Freundschaft bedeutet gleichzeitig Frieden, was seit vergangenem Jahr im Fall von Phalsbourg und Berg durch eine bronzene Taube symbolisiert wird. Diese Taube hat Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger nach dem Besuch in Frankreich am Wochenende wieder mit an den Starnberger See gebracht, zusammen mit wunderbaren Eindrücken aus Lothringen und dem Elsass, von Gesprächen mit den Franzosen und dem Geist, der diese Freundschaft beseelt.

„Es war wunderschön.“ Bürgermeister Steigenberger beginnt zu schwärmen, wenn er an das Wochenende in Phalsbourg denkt. 44 Berger reisten im Bus unter seiner Leitung am Freitag nach Lothringen und kehrten Sonntagabend zurück. Die französischen Freunde hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach einem Empfang im Rathaus durc h Bürgermeister Jean-Louis Madelaine und dem Partnerschaftskomitee gab es das schon zur Tradition gewordene Begrüßungsabendessen im Hotel Erckmann-Chatrian am Stadtplatz. Die Franzosen begleiteten die Berger in das malerische Städtchen Riquewir und nach Colmar inklusive Besichtigung des Isenheimer Altars. In Phalsbourg war der herausragendste Punkt des Besichtigungsprogramms ein Besuch in der früheren Synagoge mitten im Ort. „Dort soll ein Kulturzentrum entstehen“, berichtet Steigenberger. Was ihn besonders beeindruckte: „Obwohl das Gebäude seit Jahren leer steht, ist keine Fensterscheibe kaputt und keine Graffiti oder antisemtische Parolen aufgesprüht.“ 3,5 Millionen Euro Investitionen seien im Gespräch. „Dank Förderungen und privater Spenden bleiben Phalsbourg nur maximal 250 000 Euro an Kosten.“

Ein Projekt, das auch den mitgereisten Berger Kulturreferenten Dr. Andreas Ammer interessierte. Er habe Kontakte zum Phalsbourger Theaterfestival geknüpft und überlegt, ob es dort beim nächsten Mal eine Berger Beteiligung geben könnte, sagt der Bürgermeister. Auch das Fußballturnier, das unter Beteiligung von Damenmannschaften aus ganz Frankreich im Herbst in Phalsbourg stattfindet, erregte das Interesse der Berger. Ein Schüleraustausch mit dem Landschulheim Kempfenhausen läuft bereits.

Die Berger kamen nicht ohne Geschenke. Steigenberger überreichte seinem Kollegen Madelaine ein Segelboot, eine Skulptur aus Weinfassholz, gemacht vom Berger Künstler Hans Panschar. Außerdem hatte er einheimischen Whisky und Whisky-Likör aus Breitbrunn dabei.

Zum Abschied gab Jean-Louis Madelaine seinem Kollegen die Friedenstaube wieder mit, die dieser ihm beim Berger Ortsjubiläum im Juni 2022 überreicht hatte. „Die Idee dahinter ist, dass die Friedenstaube an verschiedenen Orten Halt macht“, erklärt Steigenberger. Bis er sie nächstes Jahr wieder den Phalsbourgern mitgeben kann, soll sie weiterfliegen, eventuell in eine der Berger Schulen für ein Friedensprojekt.