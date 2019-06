Berg und das französische Städtchen Phalsbourg: Wehmut beim  Partnerschaftstreffen 

Ein Hauch von Wehmut beim Partnerschaftstreffen: Rund 40 Phalsbourger waren am Wochenende in Berg zu Gast. Für beide Bürgermeister war es wohl das letzte Treffen – beide geben ihre Ämter auf.

Berg/Phalsbourg – Die Freundschaft zwischen der Gemeinde Berg und dem französischen Städtchen Phalsbourg ist wie ein guter Wein, der mit den Jahren immer besser wird. Zum jüngsten Partnerschaftsbesuch der Franzosen am Starnberger See reisten am Wochenende 40 Phalsbourger an. Am Samstagabend feierten rund 100 Berger mit ihnen. Das sind gute Vorzeichen für die Zukunft, wenn ab dem kommenden Jahr die jetzigen Bürgermeister Dany Kocher und Rupert Monn nicht mehr im Amt sind.

Bergs Bürgermeister Rupert Monn (64) stellt sich nächstes Jahr bekanntlich nicht mehr zur Wahl, und auch sein Phalsbourger Kollege Dany Kocher (59) tritt nicht wieder an. Deshalb war das jüngste Treffen von einer gewissen Wehmut geprägt, doch gleichzeitig herrschte Zuversicht, dass die freundschaftlichen Bande weiter gepflegt werden. „Wir sind eine große Runde, die Partnerschaft lebt mehr denn je“, sagte Monn beim Begrüßungsessen im Hotel Schloss Berg. „Die Begegnung von Menschen aus Phalsbourg und Berg, aus Frankreich und Deutschland, trägt dazu bei, dass sich die Menschen näherkommen.“ Das sei in Zeiten von Europas Krise wichtiger denn je. „Mit unserer Partnerschaft auf kommunaler Ebene fördern wir das europäische Bewusstsein und lernen, die gegenseitigen Belange zu respektieren.“

Bürgermeister will wiederkommen - auch ohne sein Amt

Der Präsident des Phalsbourger Partnerschaftsvereins, Richard Lauch, war ebenfalls überzeugt, dass die Freundschaft weitergeht – auch mit anderem Personal an der Spitze. „Wir sind fest überzeugt, dass die Partnerschaft weiter bestehen bleibt.“ Etwas anders formulierte es Dany Kocher: „Ich war 12- bis 15-mal in Berg, jetzt habe ich rund 150 Liter Bier getrunken, rund 104 Gläser Hirschkuss und mein Bauchumfang ist um 14 Zentimeter gewachsen.“ Er will wiederkommen, auch wenn er nicht mehr Bürgermeister ist.

Die guten und kalorienhaltigen Seiten Bayerns bekamen die Gäste aus Frankreich auch diesmal zu sehen und zu schmecken. Ein Ausflug nach Ettal mit Führung durch die Schaukäserei, eine Tour durch Oberammergau und eine Rundfahrt auf dem Starnberger See waren Teil des Programms. Beim Zusammensein wurden alte Geschichten wiedererzählt, etwa als Dany Kocher bei Rupert Monn im Hotel am Marktplatz gefensterlt hat. Nächstes Jahr, so Monn, überlegen die Berger, ob sie nicht einen Maibaum in Phalsbourg aufstellen.

Seit 28 Jahren existiert die Freundschaft offiziell

Seit 28 Jahren existiert die Freundschaft offiziell, richtig mit Leben gefüllt wurde sie erst nach Monns Amtsantritt im Jahr 2000. Inzwischen sind einige, die den Freunden von Phalsbourg – gelegen 50 Kilometer nordwestlich von Straßburg im Département Moselle – und Berg lange treu geblieben sind, gestorben. Auf deutscher Seite erinnerte Monn an das Ehepaar Jutz, die beim vorletzten Treffen noch dabei waren. Auch die Terroranschläge in Frankreich waren Thema. „Wir haben mit Euch gelitten“, sagte Monn. Auch darüber wurde auf der Dampferfahrt am Sonntag geredet. Zudem öffneten Monn, Kocher, Lauch und ihre Ehefrauen sowie Phalsbourgs Vizebürgermeisterin Odette Gully eine Flasche Rotwein, die Lauch mitgebracht hatte. Sie war anlässlich des Vertrags zwischen den Gemeinden 1991 mit einem besonderen Etikett versehen worden. So ganz traute keiner der Beteiligten dem 28 Jahre alten Inhalt. „Essig trinke ich nicht!“, unterstrich Odette Gully. Musste sie nicht. „Der Wein war sehr gut“, berichtete Monn. Wie die Freundschaft zwischen Berg und Phalsbourg.

Lesen Sie auch:

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Berg Altöl illegal entsorgt. Passanten fanden zwei Fünf-Liter-Kanister am Pfingstsonntag gegen 15 Uhr auf dem Waldweg Hammerbreite, direkt in der Nähe der Staatsstraße von Berg nach Kempfenhausen.