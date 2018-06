Kapelle erstrahlt rechtzeitig zum Fest für den Kini

Am Sonntag jährt sich zum 122. Mal der Todestag von König Ludwig II. Das feiern die Königstreuen an der renovierten Votivkapelle.

Berg – Es ist jedes Jahr das Gleiche und doch alle Jahre anders: Die Königstreuen, das Haus Wittelsbach und Menschen aus Bayern und der Welt gedenken am kommenden Sonntag, 10. Juni, des Todestags von König Ludwig II., der am 13. Juni 1886 im Starnberger See ertrunken ist. Es wird um 10.30 Uhr im Berger Schlosspark eine Gedenkmesse geben, die Königstreuen werden einen Kranz niederlegen, es wird eine Rede geben, die Trachtler werden tanzen. Und doch ist es eine andere Gedenkfeier.

Nicht, weil erstmals Siegfried Mathes als neuer Vorsitzender der Vereinigung „Ludwig II. – Deine Treuen“ die Organisation übernommen hat. Sondern weil die Renovierung der Votivkapelle im Schlosspark endlich abgeschlossen ist. Der Gottesdienst kann wieder in der Kapelle stattfinden. Es gibt Plätze für die Standartenträger, für die Mitglieder der vielen König-Ludwig-Vereinigungen und natürlich die Familie. Mathes hegt die Hoffnung, dass deshalb das Oberhaupt der Wittelsbacher, Herzog Franz von Bayern, nach Berg kommen wird.

Das würde ihn sehr freuen bei seinem ersten Mal. Er weiß, dass man den Königstreuen immer wieder etwas Neues bieten muss, damit sie bei der Stange bleiben und jedes Jahr wieder kommen. Meist sind es über hundert Menschen, die sich zu Ehren des verstorbenen bayerischen Königs zusammenfinden. Mathes weiß, dass die Ludwig-Treuen von auswärts ein bisschen treuer sind als die einheimischen. Die überlegen seiner Erfahrung nach gerne, ob das Wetter mitmacht. „Die echten Treuen kommen von weit her, egal, ob es regnet oder schneit.“ Auch deshalb freut er sich, dass es mit der neu erstrahlenden Votivkapelle ein Zuckerl bei seinem ersten Mal als Organisator gibt. In dieser Woche wurden die letzten Gerüste abgebaut – gerade rechtzeitig zum großen Tag.

Mathes hat den Vorsitz der Vereinigung von Christa Baumgartner übernommen. Sie konnte die Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr stemmen. „Ich wollte nicht, aber die anderen wollten, dass ich es mache“, berichtet Mathes. Also packt er an.

Es ist an vieles zu denken. Den Gottesdienst hält wieder der Flensburger Militärpfarrer Mirko Zawiasa, ein eingefleischter Kini-Fan. „Er weiß mehr über Ludwig, als vielleicht gewesen ist“, sagt Mathes. Sein Ministrant ist Markus Schmidt, ein angehender Pfarrer und ebenfalls königstreu. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Berger Blechbläser unter Leitung von Dr. Frieder Harz. Es wird Fahnenabordnungen der zahlreichen König-Ludwig-Vereinigungen geben, der Trachtenverein König Ludwig Stamm Schloss Berg ist eingeladen und das königlich-bayerische vierte Chevalier-Regiment. Und es wird erstmals Sanitäter geben, denn nach Mathes’ Erfahrung kommt nach der Kirche, spätestens während der Rede des Chefs der Königstreuen in Bayern, Stefan Jetz, die Sonne raus. „Es haut immer jemanden um“, sagt Mathes. In diesem Fall hilft die Feldafinger Wasserwacht. Sie soll auch den Kranz am Kreuz befestigen. Mathes hat an alles gedacht. Die Kapelle ist am kommenden Sonntag bis zum Abend für interessierte Besucher geöffnet. edl