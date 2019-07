Feuerwehr rettet Wanderin

Eine ältere Dame, die im Berger Schlosspark an der Votivkapelle unterwegs war, stürzte und saß am Hang fest. Die Feuerwehr rettete sie aus ihrer misslichen Lage.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Berg und Höhenrain retteten am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr eine ältere Dame, die in der Nähe der Votivkapelle in Berg unterwegs war. Sie wanderte auf einem der Waldwege im Berger Schlosspark. Dabei kam sie ins Straucheln. Mit der unangenehmen Folge, dass sie am Hang festsaß und nicht mehr weiterkam. Die Feuerwehrler konnten die Frau in Sicherheit bringen, sie kam daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus.