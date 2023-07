Gemeinde Berg will Falschparker am Seeufer abschleppen lassen

Von: Tobias Gmach

Zu eng für den Lkw: Die Feuerwehr kam zuletzt wegen Falschparkern in Unterberg nicht durch. Sie unterstützte dort den Rettungsdienst. © Feuerwehr Berg

Falschparker in Berg am Starnberger See sollen künftig einfacher abgeschleppt werden können. Zuletzt wurde wieder einmal ein Rettungseinsatz am Seeufer behindert. Die Feuerwehr kam nicht durch.

Berg – Die Gemeinde Berg will am Seeufer künftig härter durchgreifen und Falschparker in begründeten Fällen abschleppen lassen. Das sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Für die Überwachung des sogenannten ruhenden Verkehrs ist der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (ZVKD) mit Sitz in Bad Tölz von der Gemeinde beauftragt. Steigenberger will eine Vereinbarung treffen, die es dem Zweckverband vereinfacht, über die Polizei das Abschleppen von Fahrzeugen zu veranlassen.

Autos im Halteverbot oder solche, die zu weit in engen Fahrbahnen geparkt sind, werden zu Barrieren. Welche Folgen das haben kann, zeigt ein aktueller Fall vom Dienstagmittag. Die Berger Feuerwehr, als Unterstützung des Rettungsdienstes nach Unterberg alarmiert, kam nicht durch. „Wir mussten die letzten Meter zu Fuß gehen“, berichtet Vizekommandant Martin Höbart. Der Rettungseinsatz endete zwar glimpflich, aber es war eben nicht der erste, der von Falschparkern behindert wurde. Die Feuerwehr postete deshalb auf Facebook: „Wir beobachten das Parkverhalten von Gästen als auch Einheimischen an der Seestraße in Berg, vor allem auch an der Assenbucher Straße in Leoni, mit wachsender Sorge. An Hochsommertagen ist eine Durchfahrt mit Feuerwehrfahrzeugen schwer bis nicht möglich.“

Bürgermeister Steigenberger ist klar, dass die Problematik seit vielen Jahren besteht. „Wir hören nicht auf, uns darüber Gedanken zu machen“, sagt er, merklich frustriert. „Die Leute begehen permanent Grenzüberschreitungen, wir können aber nicht permanent kontrollieren lassen.“ Steigenberger geht davon aus, „dass wir in Berg Stück für Stück weitere Halteverbotszonen einführen werden“. Man merkt ihm an, dass er das eigentlich nicht will. Aber „immer mehr unpopuläre Maßnahmen“ seien eben die Folge besagter Grenzüberschreitungen. Eine wirkliche Besserung der Situation trete erst ein, „wenn die Menschen endlich begreifen, dass sie Ursache des Problems sind“.

Komplikationen kann auch das Abschleppen mit sich bringen, erklärt der Bürgermeister. „Da wird dann sofort wieder die Unverhältnismäßigkeit angeführt.“ Gerade wohlhabende Menschen seien schnell mit dem Anwalt zur Stelle, um auf ihr Recht zu pochen. Andere nähmen den einen oder anderen Strafzettel billigend in Kauf – „die rechnen sich das durch“, so Steigenberger.

Wer einen Rettungsweg blockiert, zahlt 55 Euro, wenn er dabei erwischt wird, sagt Thorsten Preßler, Außendienstleiter beim Tölzer Zweckverband. Er bestätigt, dass die Gemeinden Berg und auch Münsing eine neue Vereinbarung treffen wollen. Dazu gebe es dann einen Ortstermin, bei dem Bereiche definiert werden, in denen das vereinfachte Abschleppen möglich ist. Vereinfacht heißt: Der ZVKD-Parküberwacher informiert die Polizei, die den Abtransport eines Autos dann vom Schreibtisch aus veranlassen kann. Ohne definierte Bereiche ist das Abschleppen nämlich nur unter Anwesenheit der Polizei möglich. „Und die ist oft mit anderen Dingen beschäftigt“, sagt Preßler. Dem Zweckverband sei es wichtig, bei der Auswahl von Örtlichkeiten wie jenen am Starnberger Seeufer rechtssicher zu sein. Deshalb wird bei dem oder den anstehenden Ortsterminen mit Gemeindevertretern und der Polizei eines sicher nicht fehlen: der Meterstab.