Berger Kirche läutet im Radio

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Die Geistlichkeit vor dem Geburtstagskind: Beim Festumzug zur 1200-Jahr-Feier für Berg und St. Johannes Baptist kamen alle Pfarrer an der Kirche vorbei. Unser Foto zeigt Pfarrer David Mehlich,Pfarrer Albert Zott, Weihbischof Wolfgang Bischof, Domkapitular Dr. Wolfgang Schwab, Pfarrer Johannes Habdank (v. li.) sowie (v. re.) Diakon Jozef Golian, Pater Joseph Posch und Pfarrer Rupert Frania. © Andrea Jaksch

Wer am Sonntag, 18. September, mittags seinen Radioempfänger einschaltet und die Frequenz von Bayern 1 oder BR Heimat wählt, dem schallt ab 12 Uhr das Geläut der alten Kirche St. Johannes Baptist in Berg ins Ohr. Eine Hommage zum 1200. Geburtstag der Kirche.

Berg – Der Aufkirchner Pfarrer Albert Zott hatte bereits im Februar dieses Jahres den Wunsch an die Radiomacher herangetragen, die Berger Filialkirche anlässlich ihres und der Gemeinde 1200. Jubiläums (822 erste urkundliche Erwähnung) für das sonntägliche Mittagsläuten ins Programm zu nehmen. Zum zentralen Festwochenende im Juni hatte es nicht geklappt. Aber das Jubiläumsjahr ist ja auch im September noch nicht zu Ende: Am kommenden Sonntag um 12 Uhr ist die Berger Kirche im Radio zu hören. „Die Sendung ist überaus gefragt und viele Monate sind schon ausgebucht“, erklärt Michael Mannhardt, BR-Mitarbeiter und Autor der Glockensendung. Die Anfragen seitens der Pfarreien seien so groß, dass sie das verfügbare Programmangebot überträfen.

Das Mittagsläuten dürfte die wohl älteste Sendung des Bayerischen Rundfunks sein. „Sie ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ins Programm aufgenommen worden“, weiß Mannhardt. Verbunden mit der Übertragung des Glockenläutens ist ein kurzer textlicher Abriss über die Historie der Ostufergemeinde Berg und ihrer Kirche, der im Internet auch als Podcast abgerufen werden kann. St. Johannes Baptist ist, wie sie sich heute dem Betrachter präsentiert, im 12. Jahrhundert entstanden. Sie ist damit das bedeutendste romanische Baudenkmal im Landkreis Starnberg und als solches geschützt.

Miesbacher Dekan ist der Glocken-Experte

Mannhardt ist ein ausgewiesener Kenner der Kirchenglocken im Alpenraum, besonders im Erzbistum München-Freising. Er erkennt die meisten Glocken in dieser Region an ihrem Klang. Ein ungewöhnliches Hobby, das ihn für die Sendung „Wetten, dass…?“ prädestiniert hätte. Diese Einschätzung relativiert sich allerdings ein wenig, wenn man weiß, welchen Beruf Mannhardt ausübt. Der 49-jährige gebürtige Traunsteiner ist Pfarrer und leitet die Pfarrverbände Hausham und Miesbach. Zudem hat er das Amt des Dekans im Dekanat Miesbach inne.

„Glocken haben mich schon als Kind in den Bann gezogen. Meine Familie wohnte damals neben der Stadtpfarrkirche Traunstein, das Geläute hat mich von Anfang an fasziniert“, erklärte der Pfarrer gegenüber unserer Zeitung. Bald begann er, Tonaufnahmen von läutenden Glocken zu sammeln. Zunächst aus dem Radio. Später machte er sich selbst mit dem Radl auf den Weg, das Mikrofon in der Tasche, und fuhr alle erreichbaren Kirche und Glockentürme ab: „Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik in geschichtlicher, technischer, musikalischer und spiritueller Hinsicht wuchs meine Erfahrung natürlich stark an.“

2005 kam Pfarrer Mannhardt mit dem Redaktionsleiter des Mittagsläutens in Kontakt. Der fragte ihn, ob er nicht den Text für die Sendung mit dem Geläut der Traunsteiner Stadtpfarrkirche verfassen wolle. Seitdem ist Mannhardt Mitarbeiter der BR-Redaktion und hat schon einige hundert Sendungen mit produziert. So auch dass Mittagsläuten mit St. Johannes Baptist in Berg.

Läuten ist nicht live

Die Sendungen werden immer vorproduziert. „Live würde es zu viele Unsicherheiten und Störungen geben“, erklärt Mannhardt. Die Aufnahmen werden von den Autoren oder einem BR-Team digital angefertigt, um eine hohe Qualität sicherzustellen, die das komplette Klangspektrum der Glocken zu erfassen vermag.

In der Erzdiözese ist Mannhardt ein gefragter Mann, nicht nur als Pfarrer, sondern auch als Glockenversteher. „Jede Glocke ist ein absolutes Unikat mit viel Geschichte, so individuell wie jeder Mensch. Das macht sie für mich so interessant“, erklärt Mannhardt sein Faible für die in Stahl oder Bronze gegossenen Klangkörper. (mül)