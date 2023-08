Berger Sammeltaxi reagiert auf Sperren in Starnberg

Symbolbild © Petar Milošević/dpa

Weil die B 2 und die Bahnlinie in Starnberg unterbrochen sind, hat die Gemeinde Berg die Abfahrtszeiten des Sammeltaxis angepasst. Dringend erbeten sind Anmeldungen.

Berg – Die bevorstehende Vollsperrung der Münchner Straße (B 2) in Starnberg samt Schienenersatzverkehr hat auch Auswirkungen auf das Sammeltaxi der Gemeinde Berg. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, können sich die Abfahrtszeiten des Sammeltaxis am Bahnhof See in Starnberg um jeweils 15 Minuten verzögern. Statt um 22.15 Uhr wäre die Abfahrt dann also um 22.30 Uhr. „Dadurch sollen die Nutzerinnen und Nutzer des Schienenersatzverkehrs das Sammeltaxi erreichen können“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Damit sich das Sammeltaxi darauf einstellen kann, bittet die Gemeinde „dringend“ alle Nutzerinnen und Nutzer, frühzeitig bei der Firma Taxi-Eibl unter (0 81 51) 41 11 ihren Abfahrtswunsch am Bahnhof Starnberg See anzumelden und gegebenenfalls auch kurzfristige Verzögerungen aufgrund des Schienenersatzverkehrs mitzuteilen. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die Gemeinde Berg möchte den Service des Sammeltaxis auch während der Vollsperrung aufrechterhalten. Wir danken Ihnen daher vorab für Ihr Verständnis, dass es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Ablauf kommt.“

Die B 2 ist in Starnberg zwischen den Einmündungen Leutstettener Straße und Gautinger Straße vom kommenden Donnerstag, 24. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 6. September, gesperrt. Die Bahnlinie der S 6 ist von Sonntag, 27. August, bis Montag, 4. September, zwischen Gauting und Tutzing unterbrochen. Stattdessen verkehrt der Schienenersatzverkehr. Die Bahn kündigt pro ersetzter S-Bahn-Fahrt zwei Zwölf-Meter-Busse ein. Diese halten in Starnberg am Bahnhofplatz vor dem Rondell am Bayerischen Hof. Den Haltepunkt Starnberg Nord fährt der SEV „aufgrund der Verkehrssituation“, so die Bahn, nicht an. Dort verläuft die Umleitungsstrecke für die B 2. Das Berger Sammeltaxi fährt planmäßig täglich um 22.15, 23.15 und 0.15 Uhr ab Starnberg See, samstags und sonntags zusätzlich auch um 1.30 und 3.15 Uhr. (ps)