Zukunft für Kinder in Kenia: Berger Verein für Bildung in Nairobi

Diese Kinder können auch dank Spenden aus Berg in Nairobi zur Schule gehen: Das EFYE Education Centre betreut Kinder von drei bis zwölf Jahren. Neben dem Unterricht bekommen sie etwas zu essen und einen Ort, an dem sie sich gut aufgehoben fühlen.

Frisch gegründet

von Sandra Sedlmaier

Eine Zukunft für Kinder in Kenia: Das Engagement aus Berg für eine Schule in Nairobi ist jetzt in einem Verein gebündelt.