Besondere Goaßn: Wahl zum „Bock des Jahres“ am Starnberger See

Edelziegen und andere

Von Tobias Gmach schließen

Beim Bachhauser Goaßbockfest am Samstag präsentieren Ziegenbesitzer ihre schönsten Exemplare. Die Besucher, die den „Bock des Jahres“ wählen, haben die Chance auf ein leibhaftiges Tier namens Maradona.

Bachhausen – Es ist ein höchst unterhaltsamer Schönheitswettbewerb, aber kein reiner. Denn wenn im Berger Ortsteil Bachhausen am Samstag der „Bock des Jahres“ gewählt wird, kommt es auch auf die olfaktorische Note an. „Einen guten Goaßbock muss man zehn Meter gegen den Wind riechen“, sagt Benedikt Demmler. Weitere Kriterien? „Die Hornspannweite und das Sackgewicht“, ergänzt der Vorsitzende des Goaßbockvereins mit einem Schmunzeln. Er wird die Kür moderieren, unterstützt von seinem „Moderationsbock“. Arnie heißt der. Klar, eine Hommage an Arnold Schwarzenegger. Jeder Besucher, der ein Los für drei Euro kauft, darf abstimmen und kann einen Preis gewinnen. Demmler rechnet mit etwa 15 Böcken, fünf Herrchen und Frauchen haben sich alleine aus dem Werdenfelser Land angekündigt. Sechs Lokalmatadore aus Bachhausen werden dabei sein.

Selbstverständlich geht es am Samstag nicht nur um den Bock des Jahres, sondern auch um Geselligkeit. Zum letzten Goaßbockfest im Jahr 2018 kamen rund 500 Besucher. Los geht’s um 14 Uhr mit einem Festzug, angeführt von der Lüßbacher Blaskapelle, den Ziegen und Böcken vom Maibaum zum Festplatz am Mühlenweg. „Das ist ein Highlight“, sagt Demmler voller Vorfreude. Ab 14.30 Uhr folgt die Flaggenparade mit den teilweise geschmückten Goaßn und ihren Haltern zur Bayernhymne. Danach gibt es bei Blasmusik kühle Getränke und Gegrilltes. Und Kinder dürfen sich im Streichelgehege mit dem Ziegennachwuchs anfreunden.

Einen guten Goaßbock muss man zehn Meter gegen den Wind riechen.

Die Anmeldung zur Bock-Wahl ist ab 16 Uhr vor Ort möglich. Die Halter dürfen dem Publikum erklären, was das Besondere an ihrem Tier ist. In der Favoritenrolle sieht Vereinsvorsitzender Demmler die Passeirer Gebirgsziegen. „Die haben mächtige Hörndl.“ Aber auch Edel- oder Pfauenziegen werden sich präsentieren. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr angesetzt. Und wer für den Gewinner gestimmt hat, darf sich bei der Verlosung Hoffnungen auf den Hauptpreis machen: Er heißt Maradona und ist ein echter Edelziegenbock. Darüber hinaus gibt es einen Ster Holz, Wirtshaus-Gutscheine oder Fleischpreise zu gewinnen.

2018 machte der neunjährige, weiß-schwarze Zwergbock Xaver das Rennen. Doch wie all seinen Vorgänger bleibt auch ihm die Chance auf die Titelverteidigung verwehrt. „Es gibt den Fluch des Königssterbens“, erklärt Benedikt Demmler. Bisher habe tragischerweise kein Gewinnerbock den nächsten Wettbewerb erlebt.

Bachhausen ist ein Dorf der Ziegenliebhaber, rund 100 Mitglieder hat der Goaßbockverein. Fand das Fest in den 1980er-Jahren noch jährlich statt, steigt es mittlerweile alle vier bis fünf Jahre.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg