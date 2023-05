Bewegung bei der Kinderbetreuung

An dieser Stelle entstehen zwölf neue Krippenplätze: Neben der Alten Schule in Aufkirchen wird das Fundament für Container vorbereitet, in denen ab September Kleinkinder betreut werden.

Von Sandra Sedlmaier schließen

In der Gemeinde Berg tut sich etwas in Sachen Kinderbetreuung – sichtbar in Aufkirchen und unsichtbar in Mörlbach. Auch für die Betreuung der Schulkinder laufen im Hintergrund Gespräche.

Berg – Lange Zeit war die Gemeinde Berg für Eltern, deren Kinder Betreuung brauchten, ein Eldorado: Jegliche Nachfrage konnte erfüllt werden. Das hat sich in den vergangenen Jahren durch die schlechte Personallage auf dem Erzieher- und Kinderpfleger-Markt verändert. In den Kindergärten ist ab Herbst nach Auskunft des Rathauses allerdings ausreichend Platz. Für die verstärkte Nachfrage nach Hortplätzen laufen Gespräche. Und bei den ganz Kleinen gibt es dank der Container, die bei der Alten Schule Aufkirchen aufgestellt werden sollen, eine Entspannung. Zudem plant die Firma Reiser in Mörlbach, eine Betriebskinderkrippe zu eröffnen. Ob sie zum Herbst schon den Betrieb aufnehmen kann, ist allerdings unklar.

Die Arbeiten für die Errichtung der Container bei der Alten Schule in Aufkirchen haben diese Woche begonnen. Wie berichtet, sollen dort zwölf Krippenkinder mit Personal in Räumlichkeiten mit Küche und Toiletten unterkommen. Das Montessori-Haus Aufkirchen in der benachbarten Alten Schule ist Träger für diese neue Gruppe. „Derzeit werden die Fundamente für die Container geschaffen“, berichtete Bürgermeister Rupert Steigenberger im Gemeinderat. „Voraussichtlich in der zweiten Pfingstferienwoche werden die Container aufgestellt.“ Bis zum September solle dann auch der Innenausbau abgeschlossen sein.

Die dann neuen zwölf Plätze lösen zumindest das Unterbringungsproblem für die Krippenkinder unter drei Jahren. Nach Auskunft der Geschäftsleiterin der Gemeinde, Andrea Reichler, können die neun Kinder, die bisher keine feste Zusage für eine Krippe haben, ab September in die Container in Aufkirchen gehen. Eine weitere Entspannung der Lage zeichnet sich dank der Pläne der Firma Reiser ab. Seniorchef Wolfgang Reiser bestätigt, dass seine Firma eine eingruppige Krippengruppe in Mörlbach plant. „Wir wollen sechs Plätze für unsere Mitarbeiter bereitstellen, die übrigen sechs Plätze können wir der Gemeinde zur Verfügung stellen“, sagt Reiser auf Anfrage. Leider hätte sich eine Option für Räumlichkeiten in Mörlbach gerade zerschlagen. „Jetzt suchen wir nach einer alternativen Lösung, entweder in Containern oder einem Neubau auf unserem Gelände“, sagt Reiser. Ob die Krippe dann zum Herbst eröffnen könne, sei allerdings fraglich. Einen möglichen Träger gebe es bereits.

Die Nachfrage nach Kindergartenkindern kann laut Rathaus fast völlig befriedigt werden. „Wir konnten 51 Zusagen erteilen“, sagt Geschäftsleiterin Reichler. Ein Kind sei noch ohne Platz, doch dafür sei man mit dem Montessori-Kinderhaus Aufkirchen im Gespräch.

Am schwierigsten zeigt sich die Lage bei den Grundschulkindern. 29 Erstklässler würden gerne nachmittags betreut sein, doch der Hort kann laut Reichler im Moment nur unter Vorbehalt seine Zusagen erteilen, weil es an Personal fehlt. „Vier Fachkräfte fehlen, davon haben drei gekündigt und eine geht in den Ruhestand.“ Der Träger Kinderart sei zuversichtlich, das Personal bis zum Herbst wieder aufgefüllt zu haben. „Wenn das klappt, dann haben wir kein Problem“, sagt Reichler. Der räumliche Platz sei nicht das Problem für die Gemeinde Berg. „Es steht und fällt mit dem Personal.“ Gleichzeitig gebe es Überlegungen, den Betreuten Mittagstisch einer Elterninitiative aufzustocken, berichtet die Geschäftsleiterin. Details dazu sind noch nicht bekannt. Neben den Betreuungspersonen gilt es dabei auch, eine Räumlichkeit zu finden.