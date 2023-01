So viel Arbeit wie vor Corona

Von: Sandra Sedlmaier

Dank und Ehrungen bei der Höhenrainer Feuerwehr (v.l.): Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian, Kommandant Martin Punscher, Tobias Maxl, Vorsitzender Stefan Eisgruber, Frank Tillessen, Kreisbrandmeister Tobias Völkl und Bürgermeister Rupert Steigenberger. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Feuerwehr Höhenrain hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Von Corona war angesichts der Fülle an Einsätzen kaum mehr etwas zu spüren. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut.

Höhenrain – 45 Mal waren die 56 aktiven Höhenrainer Feuerwehrfrauen und -männer im vergangenen Jahr gefragt. Bei Verkehrsunfällen, technischen Hilfeleistungen, bei Amtshilfen und bei der Verkehrsabsicherung sowie bei vier Bränden. Insgesamt waren die Aktiven 420,5 Stunden im Einsatz. Das berichtete Kommandant Martin Punscher in der Jahresversammlung am Freitagabend in Höhenrain.

Zusätzlich zu den vielen Einsatzstunden haben die Höhenrainer Feuerwehrler endlich wieder üben können. 22 allgemeine Übungen wurden laut Punschers Bericht abgehalten, das entspricht 754 Stunden. Zusammen mit den Maschinistenstunden, den Ausbildungsstunden für das THL-Abzeichen, den Gruppenführersitzungen und dem Besuch von Lehrgängen waren die Freiwilligen 3214,5 Stunden beschäftigt. „Nicht eingerechnet sind die diversen Stunden zur Ausbildungsvorbereitung sowie die Leistungen der Gerätewarte und alles, was sonst noch zu einem funktionierenden Betrieb in einer Feuerwehr dazugehört“, sagte Punscher und bedankte sich bei seinen Leuten, vor allem seinem Stellvertreter Stev Hempe: „Für die gute Zusammenarbeit und die zuverlässige Erfüllung der Aufgaben.“

Punschers Dank galt auch den Hauptfahrern des First Responder, Michael Fuchs und Michael Buchner. Höhenrain ist mit den anderen vier Gemeindefeuerwehren für den First Responder verantwortlich. Höhenrain hat laut Punscher 6898,5 Stunden Bereitschaft geleistet. Das ist eine Menge: Insgesamt hatte der First Responder 8036 Bereitschaftsstunden im vergangenen Jahr. „Von 1. Januar bis 14. Oktober wurde der Responder rund um die Uhr von Höhenrain fest besetzt“, berichtete der Kommandant.

Großes Lob erhielt die Jugendgruppe. Acht Mädchen und sechs Buben sind aktiv. Sie haben eine bunte Mischung aus Spaß, Abenteuer und ernsthafte Ausbildung erlebt – ebenfalls in einem Rhythmus, der an die Zeiten vor der Pandemie erinnerte. Jugendwart Michael Fuchs berichtete von der 24-Stunden-Übung Mitte Juli, die dank der Hilfe zahlreicher Mitglieder und Aktive organisiert werden konnte. „Praxisnah und mit Spaß konnten viele Übungseinsätze abgearbeitet werden“, erzählte Fuchs. „Zugegebenermaßen waren die Jugendlichen an dem Abend von diesem Ereignis erschöpft.“ Die Übung zahlte sich aus: Beim Jugendpokal in Machtlfing waren die Höhenrainer Jugendlichen zusammen mit den jungen Aktiven der Feuerwehr Allmannshausen dabei. Neun Jugendliche legten die Tests für die bayerische Jugendleistungsspange ab. „Insgesamt absolvierten die Kinder und Jugendlichen 30 Übungstermine mit insgesamt 1312 Personenstunden“, sagte Fuchs. Demnächst will die Feuerwehr neue Kinder und Jugendliche anschreiben, um sie für die Feuerwehr zu begeistern und Nachwuchs für die Helfer anzuwerben.

Einen separaten Bericht stellte Atemschutzwart Maximilian Punscher vor. Bei 13 Übungen erprobten und vertieften die Atemschutzträger ihr Wissen und ihre Routine, berichtete er.

Keine Feuerwehrversammlung kommt ohne Danksagungen und Ehrungen aus. Bürgermeister Rupert Steigenberger dankte den Freiwilligen für ihren Einsatz, und Tobias Maxl und Frank Tillessen freuten sich über die Ehrung und Anerkennung ihres langjährigen Einsatzes mit dem Ehrenzeichen in Silber.