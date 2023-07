Berger Bürgerbeteiligung ist jetzt ein Verein

Nach der Gründung des Vereins Bürgerbeteiligung Berg (v.l.): Bürgermeister Rupert Steigenberger, Kassenprüfer Michael Kundt, Kassenwart Sepp Ballauf, Organisatorin Karin Münzenmaier, zweiter Vorstandssprecher Peter Matthesius sowie die Organisatoren Martin Snajdr und Maria Wendisch. © Bürgerbeteiligung Berg

Die Bürgerbeteiligung Berg steht nun auf offiziellen Füßen, was die Arbeit erleichtern soll. 33 Bürger haben einen Verein gegründet, Vorsitzende ist Elke Grundmann.

Farchach – Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Bürgerbeteiligung Berg (BBB). Bis jetzt war sie ein loser Verbund von Bürgern, die eines gemeinsam haben: Sie setzen sich für eine nachhaltige Lebensweise in ihrer Heimat ein, in jeweils verschiedenen Bereichen und mit verschiedenen Mitteln. Das Spektrum reicht von Informationen über eine Wärmepumpe für Altbauten über die Ausweisung von Blühwiesen bis hin zur Erstellung eines Fahrradwege-Konzepts, das der Gemeinderat verabschiedet hat. Seit Freitag ist der lose Verbund ein Verein. Bei der Gründungsversammlung in Farchach waren 33 Berger Bürger. Zur Vorsitzenden wählten sie Elke Grundmann, zweiter Sprecher ist Peter Matthesius. Die beiden Sprecher werden von Sepp Ballauf als Kassenwart unterstützt.

Mitglied der Bürgerbeteiligung kann jeder Berger Bürger werden, Mitgliedsbeiträge werden nicht fällig. Damit will man die Bereitschaft beizutreten vergrößern und den Verwaltungsaufwand gering halten. Finanziert wird der Verein aus Spenden und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde. Letztere ist das einzige Fördermitglied. Ein Verwaltungsmitarbeiter soll festes Vorstandsmitglied sein, so sieht es die Satzung vor. Voraussichtlich wird das die Klimaschutzmanagerin Sebastiana Henkelmann sein, wie Martin Snajdr auf Anfrage sagte.

Ein Verein kann auch Spenden annehmen

Er hatte zusammen mit Karin Münzenmaier, Maria Wendisch und Peter Matthesius den Gründungsabend vorbereitet. Schon lange zuvor hatten sich diese vier informiert, welche Rechtsform geeignet wäre, um Versicherungs- und Haftungsfragen zu klären und die Verbindung zum Rathaus zu definieren. Und: Nicht zuletzt kann ein Verein Spenden annehmen.

Die Suche nach der richtigen Rechtsform sei nicht immer ganz reibungslos gewesen, teilte Snajdr mit, der auch durch den Abend im Müller’s auf den Lüften in Farchach führte. „Das war eine langwierige Diskussion“, sagte er. Unter anderem habe man in Weyarn nachgefragt, wo eine der ersten erfolgreichen Bürgerbeteiligungen in Bayern aktiv ist. „Nach ungezählten Abstimmungsrunden mit allen involvierten Parteien hat man sich schließlich auf die Form des Vereins festgelegt, um der Bürgerbeteiligung Berg unter den existierenden Rahmenbedingungen die optimale Balance zwischen Flexibilität und Sicherheit in ihrem Handeln bieten zu können“, berichtete Snajdr. Die nun verabschiedete Satzung sei unter anderem in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Ehrenamt und Engagement des Landratsamts erarbeitet worden. „Sie erfüllt alle Voraussetzungen für eine Eintragung ins Vereinsregister wie auch den Status der Gemeinnützigkeit.“

Snajdr, Matthesius, Wendisch und Münzenmaier hatten sich irgendwann nur noch auf das Organisatorische konzentriert. Andere Engagierte hätten sich um die Inhalte der BBB gekümmert, so Snajdr. Nun, da die Gründungsphase erfolgreich verlaufen ist, freue er sich auch wieder auf die praktische Arbeit. Was ihn zudem freute: Zur Gründungsversammlung seien auch zwei neue Bürger gekommen, die sich einbringen wollen. Das sei eine schöne Bestätigung.