Berger Bürgermeister klagt über zu viele Biber

Von: Stefan Reich

Teilen

Einwanderer in der Gemeinde Berg: der Biber. Nicht alle finden die hohe Zahl der Tiere akzeptabel. © Felix Heyder/dpa

Biber haben sich im Landkreis in den vergangenen Jahren vermehrt. Offenbar zu sehr, findet Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger. Tiere einzufangen, sei aber rechtlich schwierig und bringe nicht viel, sagt das Landratsamt.

Berg – Auf vielen Abschnitten ist der Lüßbach beste Wohnlage für einen Nachbarn, der manchen Bergern zunehmend unliebsam wird. Aus dem Altlandkreis Wolfratshausen kommend, schlängelt sich der Bach durch Münsing, Höhenrain, Bachhausen und Farchach, bevor er hinter Kempfenhausen abfällt Richtung Percha und Starnberger See. Angrenzende Wiesen sind oft auch nass, wenn es nicht regnet. Dann hat möglicherweise ein Biber einen Damm errichtet, um den Wasserstand seinen Bedürfnissen anzupassen.

Eines seiner Hauptbedürfnisse: Der Eingang zu seinem Biberbau sollte unter Wasser liegen, so um die 80 Zentimeter tief. Dass dann Staunässe auf Futterwiesen das Mähen erschweren kann, ist eines der Probleme, die Jürgen Slawisch zusammen mit Betroffenen lösen will. „Man kann manchmal den Damm etwas absenken“, sagt der ehrenamtliche Biberberater des Landratsamtes Starnberg, zuständig für Berg, Gilching und Weßling.

Landratsamt sieht keinen Handlungsbedarf

„Berg ist in meiner Arbeit schon überproportional vertreten“, berichtet Slawisch. Aber Probleme, die sich nicht durch entsprechende Maßnahmen lösen ließen, sieht er aktuell nicht. Nagt der Biber Bäume an, die besser nicht umfallen sollten, helfe oft schon ein einfacher Draht.

Das Wort Entnahme – es meint das Einfangen oder Abschießen von Bibern – spielt für Slawisch bisher noch keine Rolle. Für andere schon. „Der Biber fängt an, überhand zu nehmen“, sagte Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger diese Woche im Gemeinderat, nachdem mehrere Ratsmitglieder von Biberschäden im Gemeindegebiet berichtet hatten. An zwei Bootshäusern habe ein Tier Pfähle angenagt, die deshalb hätten ausgetauscht werden müssen. Er sei kürzlich bei einem Gespräch mit der Jagdgenossenschaft gewesen, bei der man überlege, eine Entnahme zu beantragen, so Steigenberger.

Der Biber ist streng geschützt. Erlauben muss eine Entnahme deshalb die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, und das darf sie nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Untergräbt der Biber Straßen oder Dämme, die dem Hochwasserschutz dienen, kann das der Fall sein. Seine Bauwerke ohne Absprache mit dem Biberberater einzureißen, geht nicht. Auch die Biberburg ist tabu.

Am Lüßbach, laut Landratsamt neben dem Hälsbach ein „Hotspot“ der Biberpopulation im Gemeindegebiet Berg, würde eine Entnahme kaum etwas bringen, teilt die Untere Naturschutzbehörde auf Anfrage des Starnberger Merkur mit. Reviere, die auf diese Art frei würden, blieben nicht lange unbesetzt. Sie würden schnell von Jungtieren auf Reviersuche in Beschlag genommen werden.

Seit mehr als zehn Jahren siedelt der Biber im Landkreis. Genaue Zahlen kennt das Landratsamt nicht. Aber alle potenziellen Reviere dürften besetzt sein, heißt es. Entnahmen seien dennoch immer Einzelfallprüfungen. Heißt: „Dass Biber allgemein mehr werden, reicht nicht.“ Im Kreis sei erst einmal eine Entnahme erlaubt worden. Da hatte sich ein Biber in einer Kläranlage eingerichtet.