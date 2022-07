Eineinhalb Millionen fürs Rathaus und tolle Feste

Von: Sandra Sedlmaier

Ein fröhlicher Moment Ende Mai (v.l.): Architekt Sebastian Dellinger, Kreisbaumeister Christian Kühnel, Sauer-Bau-Mitarbeiter Florian Trinkl, Personalratsvorsitzende Kirsten Brandt, Bürgermeister Rupert Steigenberger und seine Stellvertreter Andreas Hlavaty und Elke Link, Landrat Stefan Frey und Projektsteuerer Michael Graf beim Spatenstich fürs Rathaus. Die Gemeinde kann mit 1,5 Millionen Euro zusätzlicher Förderung rechnen. © Andreas Jaksch

Ein gut gelaunter Bürgermeister, eine überschaubare Zahl an Bürgern, ein freundlicher Landrat und zahlreiche gute Nachrichten: Aus diesen Zutaten bestand die Berger Bürgerversammlung im Post-Saal in Aufkirchen.

Aufkirchen - In Sachen Rathaus-Neubau hatte Bürgermeister Rupert Steigenberger nicht nur gute Nachrichten für die rund 40 Zuhörer im Gepäck, sondern auch Geld: Die Gemeinde Berg kann mit 989 000 Euro KfW40-Förderung aufgrund der energiesparenden Bauweise des Rathauses rechnen. Zusätzlich gibt es eine Förderung von der Regierung von Oberbayern von knapp 500 000 Euro für die beiden Wohnungen, die im neuen Rathaus entstehen.

Spatenstich für das 15,9-Millionen-Euro-Projekt war Ende Mai, erinnerte Steigenberger. „Aktuell stehen wir kurz vor Fertigstellung der Baugrube“, berichtete er. Die Befürchtungen, der Untergrund könne sich als problematisch und damit kostensteigernd auswirken, hätten sich nicht erfüllt. „Außer einigen Brocken blieben wir, wie von unserem Baugrundgutachter prophezeit, von Nagelfluh verschont.“

Die Arbeiten seien so weit vergeben, dass die Gebäudehülle dicht sei. Bei Kosten und Zeit liege man nach wie vor im Rahmen. Die Holzbauarbeiten müssten nochmals ausgeschrieben werden, weil die erste Ausschreibung kein Ergebnis gebracht habe. „Ich bin zuversichtlich, dass wir wie geplant Ende 2024 in unser neues Rathaus einziehen können.“ Dennoch gab Steigenberger keine Entwarnung bei den Kosten: „Die Unsicherheiten im Baugewerbe mit Kostensteigerungen insbesondere durch die extrem gestiegenen Energiekosten betreffen auch unsere Baustelle.“

Bürgerbeteiligung

Für die Bürgerbeteiligung Berg, die es offiziell seit Februar 2021 gibt, hatte er großes Lob: „Es ist unglaublich, was in so kurzer Zeit bereits auf die Beine gestellt wurde.“ Steigenberger nannte die Obstbaumallee in Aufhausen, die Blühwiese in Bachhausen, die gemeindeweit geplanten Ladestationen und das Fahrradkonzept sowie das jüngste Projekt: ein Nahwärmenetz für Mörlbach. Gleichzeitig unterstrich er, dass die Bürgerbeteiligung keine Sonderrechte habe, sie entwickle Ideen, die dem Ausschuss für Nachhaltigkeit vorgestellt würden und später eventuell dem Gemeinderat. „Sie ist sozusagen eine dauernd aktive Bürgerversammlung.“

Verkehr

In Sachen Verkehr nannte Steigenberger das Sammeltaxi, das trotz der ausgeweiteten ÖPNV-Fahrpläne weiter an den Wochenenden ab Bahnhof See fährt. Zudem wies er auf die Buslinie X970 hin, die Starnberg mit Bad Tölz verbindet und die eine Anbindung an die S-Bahnen Starnberg und Wolfratshausen schafft. Steigenberger und auch Landrat Stefan Frey warben für die Buslinie. Geprüft wird, ob der Bus in Höhenrain halten und Fahrräder mitnehmen kann.

Das verlängerte Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt Aufkirchen, von dem Steigenberger berichtete, freute die Allmannshauserin Susanne Polewsky, die sich jedoch über die unterschiedlichen Längen in den beiden Richtungen wunderte. Ob man das angleichen könne, fragte sie in ihrer Wortmeldung. „Schicken Sie möglichst viele Fotos, die die Gefahrensituation an dieser Stelle dokumentieren“, bat Steigenberger. Dann könne er die zuständigen Behörden leichter überzeugen. Die sperrten sich bislang noch, dass das Tempo 30 in Richtung Höhenrain über den Marienplatz hinaus gelte.

Kinderbetreuung

22 neue Krippenplätze hat die Gemeinde im vergangenen Jahr geschaffen. „Doch es reicht nicht“, stellte der Bürgermeister fest. Trotz des neuen Waldkindergartens in Höhenrain mit 18 Plätzen seien vier Kindergartenkinder ohne Platz. Auf der Warteliste für einen Krippenplatz stünden 18 Kinder. Die Gemeinde plane je eine Krippengruppe in einem Container auf dem Rathausgrundstück an der Ratsgasse und auf dem Gelände der Alten Schule in Aufkirchen.

Energie und Klima

Die Windräder haben laut Bürgermeister in 2021 einen durchschnittlichen Ertrag erwirtschaftet: 21,3 Millionen Kilowattstunden. Die Gemeinde kann mit 70 000 Euro Ausschüttung rechnen. Steigenberger erwähnte auch, dass die Gemeinde seit kurzem eine Klimamanagerin beschäftige. Sebastiana Henkelmann kümmert sich halbtags um PV-Anlagen, das Radverkehrskonzept, das Starkregenmanagement und die energetische Sanierung in der Bauleitplanung.

Finanzen

Noch steht die Gemeinde Berg mit 15,2 Millionen Euro liquiden Mitteln finanziell gut da. Positiv entwickelte sich nach einem Corona-Einbruch die Gewerbesteuer: Aktuell liege man bei sechs Millionen Euro, so Steigenberger. Vor Corona waren es normalerweise 4,4 Millionen. Auf mehr Einnahmen hoffe die Gemeinde durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer und die Erhöhung der Grundsteuer.

Weitere Projekte

Für die Kanalanbindung von Mörlbach läuft der erste Bauabschnitt. Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Farchach liegt die Baugenehmigung vor. „Nur der Förderbescheid fehlt noch“, sagte der Bürgermeister. Geplant ist auch die Sanierung des Hochbehälters in Aufkirchen, Hier erinnerte Steigenberger an den Wasserrohrbruch im April, der Allmannshausen einen Tag ohne Wasser bescherte. „Das wird nicht mehr passieren“, versicherte er.

Feiern

Von den Maifeiern, der Feuerwehrfahrzeugweihe in Farchach und der 1200-Jahr-Feier sprach der Bürgermeister mit großer Freude. Er dankte allen Beteiligten herzlich und hob den Film hervor, den die Oskar-Maria-Graf-Schüler zum Ortsjubiläum gemacht haben. Das Thema: „Ich lebe gern in Berg, weil...“ Steigenberger zeigte den anrührenden Fünfminüter, der großen Beifall erhielt.

Sicherheit

Die Kriminalstatistik für die Gemeinde Berg bewertet der zuständige Starnberger Polizeichef Bernd Matuschek so: „In Berg lebt es sich sehr sicher. Bei den erfassten Fällen der Kriminalstatistik für die Gemeinde ergaben sich wie im Vorjahr nur geringe Veränderungen“, schreibt Matuschek in einer E-Mail an das Rathaus. Konkret sei ein Fall mehr als im Jahr 2020 registriet worden. Insgesamt waren es 210 Fälle. Das entspreche zehn Prozent aller Fälle, für die die Polizei Starnberg zuständig sei. Die Aufklärungsquote liege bei 64,8 Prozent, was eine Verbesserung um 2,6 Prozent bedeute.



Die Diebstahlsdelikte waren laut Matuschek deutlich weniger: 37 im Jahr 2021 im Vergleich zu 58 in 2020. Die Zahl der Wohnungseinbrüche fiel von zehn auf sieben. Schlechter sieht es für 2022 aus. Laut Matuschek steigt die Zahl der Straftaten deutlich, und zwar vor allem bei den Körperverletzungs- und den Diebstahlsdelikten. Der Polizeichef führt das auf den Wegfall fast aller Corona-Beschränkungen zurück. „Zum Leichenfund hat er kein Wort erwähnt“, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger in der Versammlung . „Vermutlich gibt es nichts Neues dazu.“ Wie berichtet, wurde im Wald bei Berg im Januar eine Frauenleiche gefunden, deren Identität zwischenzeitlich geklärt ist.