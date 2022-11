Container und Neubau für Kinderbetreuung: Berg investiert mehr als zwei Millionen Euro

Von: Sandra Sedlmaier

Drei Kindergärten im Gemeindegebiet Berg sollen 2023 unterstützt werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska

Für Kinderbetreuung wird die Gemeinde Berg im kommenden Jahr mehr als eine Million Euro ausgeben. Und im Jahr darauf nochmals 1,25 Millionen Euro.

Berg – Die Kinderbetreuung gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Deshalb gab es in der Vorberatung des Haushalts für 2023 im Berger Gemeinderat keine große Diskussion über die Pläne der Verwaltung, ausreichend Kinderbetreuungsplätze bereitzustellen. Konkret geht es um den Kindergarten in Berg, um den Montessori-Kindergarten Aufkirchen und um den Herz-Jesu-Kindergarten in Höhenrain. Es fehlen vor allem Plätze für die ganz Kleinen, für Krippenkinder von null bis drei Jahren.

In Berg fehlen Betreuungsplätze für Kinder

Die rege Bautätigkeit in Berg zieht junge Familien an, und die brauchen Betreuungsplätze für ihre Kinder. Diese Plätze fehlen derzeit – nicht unbedingt wegen fehlender Gebäude, sondern weil sich kein Kindergartenpersonal findet. Im katholischen Kindergarten St. Maria ist zum Beispiel nach wie vor eine Gruppe gar nicht in Betrieb, weil nicht ausreichend Personal vorhanden ist.

Dabei ist bei den Kindergartenkindern die Lage noch vergleichsweise gut. „Der Waldkindergarten in Höhenrain hat uns bei den Kindergartenkindern entlastet“, sagt Bürgermeister Rupert Steigenberger. Vor allem fehlten nach wie vor Krippenplätze, obwohl die Tagespflege in Aufkirchen und das Montessori-Kinderhaus auf Gut Biberkor neue Betreuungsmöglichkeiten eröffnet haben.

Jeweils 350 000 Euro für Kindergärten in Aufkirchen und Berg

Deshalb soll der Montessori-Kindergarten in Aufkirchen um eine Krippengruppe mit voraussichtlich zwölf Plätzen erweitert werden. Die Gruppe soll in Containern untergebracht werden. Wie Steigenberger sagt, sollen mehrere Container zusammengestellt werden, um alle Bedürfnisse abzudecken. „Dort sind auch sanitäre Einrichtungen geplant.“ Die Container sollen südlich vom Vereinsheim auf dem Grundstück der Alten Schule aufgestellt werden. 350 000 Euro sind im Haushalt dafür eingestellt.

Container als Erweiterung sind eigentlich auch für eine weitere Krippengruppe im „KinderArt“-Kindergarten in Berg geplant. Das Berger Rathaus und das Landratsamt prüfen aber auch die Möglichkeit, das Gebäude am König-Ludwig-Weg unweit des Rathauses mit einem Anbau zu vergrößern. „Eventuell können wir den Kindergarten Richtung Schlosspark erweitern“, erklärt Steigenberger. Dafür müsste auch der Wittelsbacher Ausgleichsfonds als direkter Nachbar gehört werden. Für die ursprüngliche Container-Planung sind 350 000 Euro im Haushalt einkalkuliert.

Mittelfristig rund eine Million Euro für Neubau

In Höhenrain geht die Verwaltung dagegen von vorneherein von einem Neubau auf dem kommunalen Grundstück bei der Kirche aus, und auch er soll Krippenkinder aufnehmen. Dabei leitet die Verwaltung folgende Überlegung: „Wenn wir Höhenrain fertig haben, können wir die Container in Aufkirchen wieder abbauen.“ Ob das auch so läuft, dürften die Planungen im kommenden Jahr zeigen. Dafür sind 100 000 Euro im kommenden Jahr eingeplant, im Jahr 2024 rechnet das Rathaus mit Ausgaben von 900 000 Euro für den ebenerdigen Neubau.

Der Katholische Kindergarten St. Maria in Aufkirchen plant im kommenden Jahr eine Renovierung. Mit 240 000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Berg an den Kosten.

Berg: Entlastung bei der Kinderbetreuung

Entlastung bei der Kinderbetreuung ist auch von anderer Seite in Sicht. Wie Steigenberger sagte, plant der Montessori-Verein Gut Biberkor ebenfalls einen Waldkindergarten. Der schon bestehende Waldkindergarten an der Biberkorstraße soll laut Bürgermeister einen Wasseranschluss erhalten.

Und auch bei der Betreuung der Grundschulkinder tut sich etwas. Die Gemeinde Berg plant einen Neubau für die Mittagsbetreuung an der Oskar-Maria-Graf-Grundschule. Darüber wird nächstes Jahr vor allem zunächst geredet, konkret soll es im Jahr 2024 werden.

