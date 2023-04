Dank an Pioniere der Kinderfeuerwehr

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Ausgezeichnet: Kreisbrandmeister Thomas Schade (l.) und Michael Polednik vom Kreisfeuerwehrverband ehrten das Kempfenhauser Kommandantenteam Christian Ebert (2.v.l.) und Florian Breitruck. © Michael Schönwälder

Die Freiwillige Feuerwehr Kempfenhauser kümmet sich seit zehn Jahren um die ganz kleinen Brandhelfer, sie war eine der ersten mit einer Kinderfeuerwehr.

Kempfenhausen – Mit Stolz blickt die Freiwillige Feuerwehr Kempfenhausen auf ihre Kinderfeuerwehr. Seit zehn Jahren gibt es diese Einrichtung, und dieser Geburtstag stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung, die jetzt in der Gaststätte Manthal stattfand.

Kommandant Christian Ebert, der sich auch um die Kinderfeuerwehr kümmert, wurde für sein Engagement – neben einer der ersten Kinderfeuerwehren in Oberbayern betreut er seit 15 Jahren die Jugend – mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband in Silber geehrt. Auch zweiter Kommandant Florian Breitruck freute sich über eine Ehrung: Er ist seit 30 Jahren aktiver Feuerwehrmann und seit 15 Jahren Zweiter Kommandant. Dafür erhielt er die Kreisfeuerwehr-Medaille in Silber. Kreisbrandmeister Thomas Schade und Michael Polednik vom Kreisfeuerwehrverband gratulierten. Die Kinderfeuerwehr hat derzeit sechs Mitglieder, die sich regelmäßig treffen. Bei der Jugendfeuerwehr sind 13 Jugendliche dabei.

Für die Kempfenhauser Feuerwehr gibt es schon bald wieder Grund zur Freude: Anfang Mai wollen die Aktiven das neue Feuerwehrfahrzeug LF10 EC-Line bei Magirus in Ulm abholen. Für Freitag, 5. Mai, gegen 15 Uhr ist ein kleiner Empfang am Feuerwehrhaus in Kempfenhausen mit Grillspezialitäten und Getränken geplant. Das Fahrzeug sollte schon längst geliefert sein, doch die Pandemie und gestörte Lieferketten sorgten für Verzögerungen, wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Benjamin Gitter mitteilte.

25 Einsätze für 35 Aktive

Das vergangene Jahr war geprägt von 25 Einsätzen. Davon waren elf Brandeinsätze und zwölf technische Hilfeleistungen, wie Kommandant Ebert berichtete. Die 35 Aktiven waren zudem bei zwei Sicherheitswachen gefragt. 28 Übungen fanden vergangenes Jahr statt.

Herausragendes gesellschaftliches Ereignis war die Sonnwendfeier, die die Kempfenhauser Wehr wieder vorbereitet und organisiert hat. Beim Kinderferienprogramm der Gemeinde war die Wehr ebenso aktiv wie beim Brandschutzerziehungstag der Drittklässler in Aufkirchen.

Die Kempfenhauser Feuerwehr hat derzeit 73 Mitglieder. Bei der Jahresversammlung war weit mehr als die Hälfte, nämlich 41 Mitglieder, dabei. Zweiter Bürgermeister Andreas Hlavaty dankte im Namen der Gemeinde Berg für den Einsatz und das Engagement der freiwilligen Helfer.