Nazis ließen sie verhungern: Das Schicksal der Berger Schriftstellerin Eva Krzyzanowski

Von: Sandra Sedlmaier

Brief ans Gesundheitsamt: Dieses Schreiben von Ende der 1930er-Jahre liegt dem Berger Archiv vor. © Repro: Heinz Rothenfusser

Eine Euthanasie-Klinik gab es in der Gemeinde Berg nicht, jedenfalls zeigen das die Recherchen des Berger Archivars Heinz Rothenfußer. Bekannt ist aber das Schicksal einer Person, die aus der Gemeinde weggeholt wurde: Eva Krzyzanowski starb 1944 in Haar. Die Nazis hatten sie verhungern lassen.

Kempfenhausen – Wurden in Kempfenhausen Menschen umgebracht, die in den Augen der Nazis als nicht lebenswert galten? Der Verdacht kam Heinz Rothenfußer, als er bei seiner ehrenamtlichen Arbeit im Berger Gemeindearchiv darauf stieß, dass es in Kempfenhausen von Oktober 1944 bis Mai 1945 eine sogenannte „Aktion Brandt“-Klinik gab. Seine bisherigen Recherchen zeigen weder in die eine noch in die andere Richtung: „Die üblichen archivalischen Quellen konnten den Verdacht der Euthanasie weder bestätigen noch ausräumen“, sagte Rothenfußer bei seinem Vortrag über die Nazizeit in Berg im Juli. Die Recherchen laufen weiter, auch die MS-Klinik Kempfenhausen, die die Räumlichkeiten heute nutzt, forscht in der Vergangenheit nach.

Sicher ist, dass zumindest eine Person aus der Gemeinde Berg abgeholt wurde, weil sie an epileptischen Anfällen litt: die Schriftstellerin Eva Krzyzanowski. Ihr tragisches Schicksal thematisierten Rothenfußer und seine Kollegin Gabi Graswald-Vidovic in ihrem Vortrag. Die Frau, die zuletzt in Kempfenhausen in Freiheit gelebt hatte, war an Auszehrung gestorben, man hatte sie systematisch und wissentlich verhungern lassen.

Eva Krzyzanowski kannte den Starnberger See, weil ihre Familie einige Jahre in Starnberg wohnte. Ihr Vater war der österreichische Schriftsteller Heinrich Krzyzanowski, der laut Rothenfußer auch als Übersetzer und Gymnasiallehrer tätig war. Eva wurde 1894 in München geboren, ihr Bruder Otfried kam 1896 in Starnberg zur Welt. Einige Jahre später siedelte die Familie nach Wien über. Die junge Frau machte eine Ausbildung zur Schauspielerin und zur Sprachenlehrerin. Ihre Gagen reichten für ihren Lebensunterhalt nicht aus, sodass sie auch Schreibarbeiten erledigte. Das einzige Foto, das es von ihr gibt, stammt aus der Zeit um 1913/14, als sie Ensemblemitglied des Burgtheaters Wien war.

Eva Krzyzanowski auf einem undatierten Bild des Residenzateliers. © Theatermuseum/KHM-Museumsverband

Das Ende ihrer langjährigen, schwierigen Beziehung war offenbar der Auslöser für Krampfanfälle und minutenlange Dämmeranfälle. Beides erschwerte es ihr, einer Arbeit nachzugehen. Ab 1939 war sie deshalb in verschiedenen Kliniken. In Kempfenhausen, als sie im Haus ihrer Freundin lebte, wandte sie sich in ihrer finanziellen Not an den Bürgermeister. Carl Laux, ein überzeugter Nazi, ließ sie unter Hinweis auf ihre Krankheit einweisen. Das Schreiben an das Gesundheitsamt liegt Rothenfußer vor: „Ich beantrage die sofortige Einweisung der Schriftstellerin Eva Krzyzanowski (...) in die psychiatrische Klinik; sie leidet an epileptischen Anfällen, fällt häufig mitten auf der Straße zusammen, heute wieder zweimal, sodaß sie sich das Gesicht aufschlug. Vorige Woche kam sie mitten in der Nacht im Hemd in das Kurheim; sie macht den Eindruck einer geistesgestörten Person. Sie ist vollständig mittellos und hilflos.“ Die Folge waren Klinikaufenthalte, die nochmals kurz unterbrochen waren von einer Zeit in einem Mädchenheim in Icking. Im November 1940 kam sie nach Eglfing-Haar, wo sie auch starb.

Eva Krzyzanowskis Leben ist gut erforscht. Das ist dem Umstand zu verdanken, dass sie ein Stück ihres Leidenswegs nach Schönbrunn bei Dachau geführt hatte. Die Geschichte der dortigen „Associationsanstalt“, wo die Nazis ihr Euthanasie-Programm betrieben, hat die Historikerin Tanja Kipfelsberger betrachtet und darin auch Eva Krzyzanowski ein Kapitel gewidmet.

Aus dem gehen nicht nur die Stationen ihres Leidenswegs hervor, sondern auch, dass sie sich ihrer Lage sehr bewusst war. „Am 15. April 1942 steht in ihrer Akte, dass sie ,geistig immer mehr zurück‘ gehe und ,zu keiner Arbeit zu brauchen‘ sei“, schreibt Kipfelsberger. Im September 1942 wurde sie in Eglfing in ein Haus verlegt, das kurz darauf zu einem sogenannten Hungerhaus bestimmt wurde. Dass sie sich ihrer Lage sehr bewusst war, ist in einem Brief an einen befreundeten Professor in Österreich vom 16. Mai 1943 zu lesen, der, so vermutet Kipfelsberger, seinen Adressaten nie erreicht hat.

Unter „Tobsüchtigen und Gewalttätigen“

Darin beschreibt sie, wie es dazu kam, dass sie eingewiesen wurde. „Ich hatte keine Mark mehr, um mir eine Arbeit zu suchen und mußte mich erneut an die Fürsorge wenden, was meine sofortige Rückverweisung nach Eglfing, in die Irrenanstalt zur Folge hatte“, schreibt sie. „Ich bin nun seit zweieinhalb Jahren hier auf der schlechtesten Abteilung unter Tobsüchtigen und Gewalttätigen (...).“

Sie bittet ihn um Hilfe, dass er sich an ihren Halbbruder wende und eine Verlegung nach Österreich möglich werde. „Daß sich mein Zustand hier so rasch verschlechtert, mag durch die innere Trostlosigkeit und traurige Umgebung bedingt sein. Ich werde von den irren Kranken blutig geschlagen; leide qualvollen Hunger, da in den schweren Kriegszeiten eine Minderung der Kost unausbleiblich (...) wenn Sie etwas erübrigen können, mir ein paar Lebensmittel zu schicken, und wenn es auch nur ein paar Scheiben Brot sind.“ Sie habe seit der Überweisung nach Eglfing 44 Pfund abgenommen. Bei ihrem Tod am 20. November 1944 wog Eva Krzyzanowski 24,5 Kilogramm weniger als bei ihrer Einweisung, geschuldet den kleinen Portionen, die überwiegend aus Kraut und Kartoffeln bestanden.

Ein weiteres tragisches Detail: Evas Bruder Otfried, von dem einige Gedichte überliefert sind, starb bereits in dem kalten Winter 1918 in Wien. Er ist verhungert.