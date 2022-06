Der mit der Filzkugel tanzt

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Freudestrahlend: Goldmedaillengewinner Henri Neumann mit Mutter Karin nach der Siegerehrung. Foto: Privat © Privat

Weitestgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit hat ein 19-jähriger Schüler aus Berg olympisches Gold gewonnen. Tennisspieler Henri Neumann hat bei den Special Olympics in Berlin in seiner Klasse den Sieg errungen.

Berg – Bei der Frage, seit wann ihr Sohn Tennis spielt, kommt Karin Neumann ins Grübeln. „Vor etwa zehn Jahren, denke ich“, antwortet Henris Mutter. Weniger der zeitliche Aspekt, sondern vielmehr die Tatsache, dass auch ihr heute 19-jähriger Sohn dem so genannten weißen Sport frönt, ist für sie von Bedeutung. Denn die gesamte Familie – zwei Geschwister, ein jüngerer und ein älterer Bruder sowie Mama und Papa – schwingen die Rackets. Was nicht weiter verwundert, denn die Neumanns wohnen nur zwei Ballwürfe entfernt von den roten Sandplätzen im Berger Ortsteil Farchach.

Henri ist Mitglied im MTV Berg und hat bis zu seinem 18. Lebensjahr das Junioren-Team des Vereins verstärkt. Mit der Tennisjugend trainiert er auch jetzt noch, denn für die nächst höhere Altersklasse ist er nicht stark genug, erzählt seine Mutter. Spielerfahrung sammelt er auch in der Tennisschule der Offenen Behinderten Arbeit (OBA) München. Die Einrichtung des Evangelischen-Lutherischen Dekanatsbezirks München bietet Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen für und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten an und hat Henris Teilnahme an den Special Olympics organisiert, für die sich der Berger in mehreren Klassifizierungen qualifiziert hat. Und seine Familie ist in der vergangenen Woche auf eigene Faust mit in die bundesdeutsche Hauptstadt gereist, um Sohn und Bruder mental und lautstark bei dem Turnier anzufeuern.

Bei den Special Olympics für Menschen mit geistigen Behinderungen handelt es sich um das Pendant zu den bekannteren Paralympics, an denen Sportler mit körperlichen Einschränkungen teilnehmen dürfen. Karin Neumann erinnert sich gerne an die Eröffnungsfeier des nationalen Turniers in Berlin: „ Es war alles geboten, was man sich nur wünschen kann: launige Reden, Musik, Bands, Einzug von den Berliner Bären mit dem roten Brandenburger Tor und ein fulminantes Feuerwerk. Es wurde gefeiert, gefightet und es wurden viele Emotionen und Erfahrungen in verschiedensten Disziplinen geleistet.“

Der sportliche Wettkampf der Menschen mit Einschränkungen hat seine Besonderheiten. „Wenn man sonst manches Mal lange Gesichter sieht oder gar wildes Gefluche auf den Tennisplätzen hört, gibt es dort nur Sieger, denn jeder hat den Mut, sich zu stellen, anzutreten und bemüht sich, sein Bestes zu geben“, berichtet Neumann. So habe Henri sich im zweiten Satz, den sicheren Sieg vor Augen, etwas zurückgenommen, um seinem Gegner noch etwas mehr Spielfreude zu gönnen. „So wurde es tatsächlich noch einmal knapp für ihn. Es ging in den Tiebreak, den er dann für sich entscheiden konnte“, erzählt die Mutter.

Henris sportliche Leidenschaft ist nicht nur auf Tennis beschränkt. „Er ist ein guter Skiläufer und ist gerne auf dem Mountainbike unterwegs“, verrät Mutter Karin. Aktuell liegt das Interesse ihres Sohnes und der Familie daran, einen Arbeitsplatz für den 19-Jährigen zu finden. Henri würde gerne etwas mit Holzbearbeitung zu tun bekommen, aber auch die Gastronomie liegt ihm am Herzen. Vor allem letzteres Genre sucht derzeit bekanntlich händeringend Mitarbeiter. Karin Neumann weiß, dass es nicht leicht sein wird, eine Beschäftigung für Henri zu finden. „Menschen mit seinen Einschränkungen bedürfen eines geduldigen Chefs und Kollegen, die bereit sind, mit Einsicht auf ihn einzugehen“, erklärt die Mutter.

Henris nächstes sportliches Ziel ist die Teilnahme an den Internationalen Special Olympics, für die er sich als nationaler Goldmedaillenträger bereits qualifiziert hat. Und dieses internationale Turnier wird 2023 ebenfalls in Berlin stattfinden.