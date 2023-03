Derblecken mit allem Drum und Dran

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Der Fastenprediger und das Ensemble (v.l.): Martin Scharl (Wiggerl), Michael Friedinger (Biobauer Hias), Christian Kalinke (Bruder Bergspektivus), Tine Reiter (Rose), Monika Norbach (Zenzi) und Katharina Koch (Caro). © Photographer: Andrea Jaksch

Im Gasthof zur Post in Aufkirchen ging es rund: Das Politiker-Derblecken, ein bayerischer Schwank in zwei Akten sowie die kongeniale Lüßbacher Blasmusik in Minimalbesetzung unter Leitung von Andreas Mörtl begeisterten das Publikum im voll besetzten Saal von der ersten bis zur letzten Minute.

Aufkirchen – Wer hat’s erfunden? Kein Schweizer. Sondern ein Berger Eigengewächs. Alle Texte der Veranstaltung, einschließlich der Dialoge des Schwanks „Mia samma mia“, stammen aus der Feder von Christian Kalinke. Der ehemalige BMW-Manager und Gründer der Veranstaltungsreihe BergSpektiven schlüpfte selbst in das Mönchsgewand des Fastenpredigers Bruder Bergspektivus. Zudem musste er die Moderation des erkrankten Martin Snajdr übernehmen. Und er wäre wohl auch eingesprungen, wenn sich eine Lücke im Darsteller-Ensemble aufgetan hätte. Das blieb ihm zum Glück erspart. So hatte Kalinke Zeit, sich der Regie des Abends und des Zweiakters zu widmen. Ein Schmankerl, wie der Autor dem Publikum versprach.

Er hatte nicht übertrieben. Der Schwank erzählt von real-satirischen Begegnungen im Post-Gasthof. Der Ur-Berger Biobauer Hias (gespielt vom Farchacher Milchviehhalter Michael Friedinger) kommt mit seinem Sohn Wiggerl (Martin Scharl) zum Weißwurstessen. Weil am Stammtisch kein Platz mehr frei ist, müssen die beiden nachfragen, ob sie sich am Tisch von Rose (Tine Reiter) und deren Tochter Caro (Katharina Koch) niederlassen dürfen. Die erst vor Kurzem aus dem Norden zugezogene Influencerin stimmt, den „Alm-Öhi“ von oben bis unten musternd, naserümpfend zu. Nur mühsam erkennt die Verfechterin moderner Lebensentwürfe im Gespräch mit dem auf einem alten Hof lebenden Bauern (Hias: „Die 500 Jahr riachst scho, wennst nei kimmst.“), dass es neben der digitalen Welt auch noch ein Leben abseits davon gibt.

Während das junge Volk schnell Gefallen aneinander findet, dauert es bei den Eltern eine gewisse Zeit, bis Rose ins vertrauliche Du wechselt. Die Vertraulichkeit mündet letztlich in Roses Bemerkung: „Hiasilein, Du hast eine erotische Hochbegabung.“ Das Ensemble komplettiert Bedienung Zenzi (Monika Norbach), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Auf Roses Resümee zur Qualität des Essens: „Bei mir war der Erbsenbratling nur lauwarm und der Hugo zu kalt“, kontert Zenzi: „Dann passt’s scho.“

In seiner Fastenpredigt hat sich Bruder Bergspektivus an Bürgermeister Rupert Steigenberger abgearbeitet und dessen in einem Zeitungsinterview geäußerten Wunsch, „dass die Zündschnur wieder länger wird“. Einiges sei ihm sehr seltsam vorgekommen, resümierte der Prediger, vor allem sei es in der Berger Politik „auffällig unauffällig geworden“. Bei konspirativen Treffen habe ein Spezial-Einsatz-Kommando dem Rupert Maßnahmen vorgeschlagen, damit künftig nichts mehr anbrenne. Zum Beispiel: So viele Angelegenheiten wie möglich in nicht öffentliche Sitzungen zu verschieben. Den politischen Gegner mit Lob zu überhäufen. Die Rathausverwaltung auf Buchbinder Wanninger umzustellen. Den Blinker links zu setzen und nach rechts abzubiegen, „Radwegekonzept ist das Stichwort“. Das Ergebnis dieser Maßnahmen: „Zu Gemeinderatssitzungen kommt keiner mehr hin, weil’s so fad geworden ist.“ Bürgersprechstunden: Fehlanzeige. Und zu Bürgerversammlungen verirrten sich 40 Personen, „von denen die Hälfte Offizielle sind“. Bergspektivus’ Rat an den Rupert: „Nicht ist gefährlicher als ein Wunsch, der in Erfüllung geht.“

Nicht auslassen konnte der Prediger das Thema Geld, womit er zwangsläufig beim Berger Rathaus-Neubau landete. Mit dem Münsinger Amtskollegen, „der auch so eine Tempelanlage baut“, habe der Rupert eine Wette laufen. Gewinner sei der Bürgermeister, der es schaffe, den meisten Beton und den meisten Stahl pro Quadratmeter zu verbauen. Auch wenn die Berger keinen Bürgersaal wie die Münsinger realisieren, „bekommen wir dafür die schönste und gigantischste Tiefgarage“. Um den Gigantismus zu verschleiern, habe der Kämmerer empfohlen, „viel Beton und Stahl hinter Holzapplikationen zu verstecken. Dann sieht’s aus wie ein Stadl“. Der Dirigent der Blasmusik setzte noch eins drauf. Zu Beginn der Pause nach dem ersten Akt meinte Andreas Mörtl, dass es früher bei Gelegenheiten wie diesen längst schon eine Runde Schnaps für die Musik gegeben habe, spendiert vom Bürgermeister, „aber das kann sich ja noch ändern“. Das ließ sich der Rupert nicht unbeirrt aufs Brot schmieren. Noch bevor sich der Vorhang zum zweiten Akt hob, stieß er auf ein Schnapserl mit dem Bläser-Ensemble an.