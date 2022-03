Die Schönheit des menschlichen Körpers: Aktzeichner zeigen Kunstwerke in Berg

Bereiten sich auf ihre Ausstellung am Wochenende vor: die Aktzeichengruppe des Kulturvereins Berg mit (vo. v.l.) Shaul Faivel und Matthias Schilling sowie (hi.v.l.) Elisabeth Güllich, Günter Meyer, Ilse Frank-Raab, Lucie Plaschka, Christiane von Beckerath und Elisabeth Biron. © Andrea Jaksch

Immer montags trifft sich die Aktzeichengruppe des Kulturvereins Berg an der Oberlandstraße in Aufhausen. In einem puristischen Raum fangen die Künstler die Schönheit des menschlichen Körpers ein. Ihre Werke sind ab Freitag im Marstall zu sehen.

Aufhausen – Ganz ohne Kleidung sitzt Modell Tanja Wilking im Zeichensaal in Berg. Um sie herum pinseln und zeichnen die Mitglieder der Aktzeichengruppe des Kulturvereins Berg eifrig in Skizzenbücher und auf Leinwände. Zahlreiche Aktzeichnungen sind auf diese Weise in den vergangenen Jahren entstanden. Am kommenden Wochenende, 2./3. April, präsentiert die Gruppe ihre Kunstwerke im Marstall am See in Berg (Mühlgasse 7). Tanja Wilking gibt während der Ausstellung ein Interview.

„Wir malen mit Bleistift, aber auch manchmal mit Farben oder Buntstiften“, sagt der Gruppenorganisator Ernst Grünwald. „Eine Zeit lang habe ich auch modelliert. Und von Zeit zu Zeit stellen wir unsere Werke auch aus.“ Eben am kommenden Wochenende. An den Wänden werden gerahmte Zeichnungen hängen, eine Wäscheleine für Skizzen ist quer durch den Raum geplant, Skulpturen und Skizzenbücher liegen aus. Jeder der 17 teilnehmenden Künstler bekomme 1,20 Meter Ausstellungsfläche. Außerdem werden Werke im Postkartenformat verkauft, deren Erlös für die Ukraine gespendet wird.

„Wir wollen auf der Ausstellung den Arbeitscharakter präsentieren“, so Grünwald. Er selbst zeichnet seit vielen Jahren, studierte Bildhauerei an der Akademie in München und trat 1992 erstmals einer Aktzeichengruppe bei. „Unsere Gruppe traf sich damals in einem Atelier in Dorfen“, erzählt er. „Als dieses aber nicht mehr zur Verfügung stand und wir immer weniger wurden, haben wir uns mit der Berger Gruppe zusammengeschlossen.“

Aktuell seien es etwa 18 Mitglieder, hauptsächlich Grafiker und Architekten, die sich regelmäßig treffen, sagt der Künstler. In der Mitte sitzt dann ein Modell – Männer wie Frauen in jedem Alter. Die Position dürfe sich das Modell selbst aussuchen, für eine warme Temperatur im Raum sei gesorgt. „Das Modell muss sich wohlfühlen“, so Grünwald. „Es muss ja auch ruhig halten zum Zeichnen. Aber wir haben eine schöne Atmosphäre für unsere Modelle.“

Grünwald selbst organisiert die Modelle. Es gebe immer wieder Leute, die „das einfach mal ausprobieren“ wollen. Andere seien schon sehr lange als Aktmodell im Geschäft und wieder andere kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda zu der Zeichengruppe. „Uns geht es um den menschlichen Kontakt und darum, das Modell einzufangen“, so Grünwald. „Jeder von uns malt zwar die gleiche Person, aber es kommen ganz andere Zeichnungen heraus.“ Und noch etwas erfreut ihn an seinem Hobby: „Man lernt und beschäftigt sich mit der Anatomie, aber dennoch sieht jeder Mensch anders aus.“

Ein solches Modell ist Tanja Wilking. Seit Jahren steht sie für die Berger Modell. Am Samstag wird sie um 15 Uhr im Marstall sein und den Besuchern erzählen, wie es aus ihrer Sicht ist, ohne Kleidung gezeichnet zu werden. „Wir sind eine lose Gruppe mit vielen Hobbykünstlern“, sagt Grünwald. „Gerade deshalb freuen auch wir uns darauf, die Werke der anderen zu sehen.“

Ausstellungseröffnung

Ausstellungseröffnung ist am Freitagabend um 19 Uhr im Berger Marstall. Zu sehen ist die Schau am Samstag, 2. April, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 3. April, von 11 bis 18 Uhr.

Vanessa Lange