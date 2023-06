Bürgerwind beschert Berg Geldsegen

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Strom aus Wind lohnt sich: Die Windauslastung in diesem Jahr ist für die Bürgerwind Berg GmbH & Co. KG, zufriedenstellend. Der gestiegene Strompreis kommt den Anteilseignern zugute. - und die Bürgerwind muss erstmals Gewerbesteuer zahlen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Bürgerwind Berg steht so gut da, dass sie Gewerbesteuer zahlen muss. Oder darf, wie es kaufmännischer Geschäftsführer Thomas Tronsberg darstellt.

Berg – Die hohen Strompreise haben der Bürgerwind Berg GmbH & Co. KG, die die vier Windräder in den Wadlhauser Gräben betreibt, ein Rekordjahr beschert. Das freut die Kommanditisten, zu denen auch die Gemeinde Berg gehört: Sie bekommen eine deutlich höhere Rendite als in den vergangenen Jahren. Die Gemeinde erhält 300 000 Euro Ausschüttung – und auch noch 67 000 Euro Gewerbesteuer von der Bürgerwind Berg. Zum allerersten Mal. Das erfreut wiederum auch den kaufmännische Geschäftsführer der Bürgerwind Berg, Thomas Tronsberg. „Wir haben frühestens in fünf Jahren mit Gewerbesteuerzahlungen gerechnet“, sagt er. Er bewertet die fällige Steuer positiv: „Das heißt, dass es gut gelaufen ist.“

Das ist es tatsächlich –wenn auch unter Umständen, die sich niemand gewünscht hat. Zwar war das Windjahr auch gut – die Rede war vom drittbesten Ertrag in der Firmengeschichte. Doch vor allem ist der gute Jahresabschluss dem Ukraine-Krieg und der Inflation geschuldet. Der Preis pro Kilowattstunde Strom stieg im vergangenen Jahr auf bis zu 46,06 Cent (wir berichteten). „Dass dabei was übrig bleiben muss, ist klar“, sagt Tronsberg. Seit Dezember ist der Strompreis aus erneuerbaren Energien gesetzlich gedeckelt, Übererlöse werden abgeschöpft, und inzwischen hat sich der Markt beruhigt. Die Bürgerwind Berg muss laut Tronsberg nur für den Dezember Übererlöse an den Netzbetreiber abführen, im laufenden Jahr bis jetzt nicht. „Für den Dezember sind es rund 20 000 Euro“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer. „Für solche Fälle haben wir Rücklagen gebildet.“

Die Grenze für einen Übererlös ist festgelegt. Die Bürgerwind Berg bekommt laut Erneuerbare-Energien-Gesetz einen garantierten Preis von 8,9 Cent pro Kilowattstunde plus maximal drei Cent. Die Grenze für den Übererlös liegt bei diesen 11,9 Cent plus einem Wert von sechs Prozent aus dem Monatsmarktwert. Der lag im Mai für Strom aus Windanlagen an Land bei 8,095 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Im Dezember lag der Wert bei 14,164 Cent. Angesichts dieser Preisentwicklung stellt Tronsberg fest: „2023 rechnen wir nicht mehr mit einer Abschöpfung.“

Es könnte trotzdem ein gutes Jahr für die Bürgerwind Berg werden. Derzeit lägen die Stromerträge weit über den Prognosen. Tronsberg spricht von rund zehn Prozent, die im ersten Halbjahr 2023 mehr produziert wurden als prognostiziert. „Unsere Prognosen beruhen auf Erfahrungswerten“, sagt er und betont, dass er an dieser Stelle eher zum Pessimismus neige. „Wir haben für jeden Monat eine andere Prognose – im Juni zum Beispiel rechnen wir mit anderen Zahlen als im Januar, nämlich mit dem Zweieinhalbfachen vom Juni.“ Und bis jetzt liege der Windertrag eben zehn Prozent über der Prognose. Das zeigt, dass auch ein Schwachwindstandort wie Berg sein Potenzial ausschöpfen könne. Auch das überrascht den kaufmännischen Geschäftsführer nicht, wie im Gespräch deutlich wird. „Unsere Prognosen treffen ein und werden meist auch noch übertroffen.“

Das laufende Jahr 2023 wird in Sachen Strompreis anders laufen wie 2022, schon allein wegen der gesetzlich verankerten Übererlös-Abschöpfung. „Wir waren jetzt auf der Gewinnerseite“, sagt Tronsberg. „Das ist aber unter dem Strich nicht das, was wir wollen. Eine Situation wie im vergangenen Jahr darf es nicht mehr geben, sonst fährt Deutschland an die Wand.“ Die Gemeinde Berg könne im nächsten Jahr wieder mit Gewerbesteuerzahlungen seitens der Bürgerwind Berg rechnen, meint ihr Geschäftsführer. „Aber nicht mehr in dieser Höhe.“

Im vergangenen Jahr haben die vier Windräder knapp 24 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Das waren 14 Prozent mehr als das Jahressoll.