Abschied nach 33 Jahren: Ein allseits geliebter Polizist

Großes Fest für einen Polizisten in der Oskar-Maria-Graf-Schule: Die Kinder verabschiedeten Harald Lehmeier (M.) in den Ruhestand. Mit dabei waren Nachfolgerin Franziska Summer, der Gautinger Inspektionsleiter Andreas Ruch und Schulleiterin Dr. Silke Rogosch (v.l.). © Andrea Jaksch

Harald Lehmeier geht nach 33 Jahren als Verkehrserzieher in Rente. Stellvertretend für alle Schulen im Landkreis veranstaltete die Oskar-Maria-Graf Schule in Aufkirchen am Freitag ein Abschiedsfest. Seine Liebe zur Arbeit mit Kindern möchte Lehmeier auch im Ruhestand fortsetzen. Er hilft als Lerncoach aus.

Aufkirchen – Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte Harald Lehmeier damit, Kindern im Landkreis das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Nun geht er in Rente – und die Schüler der Oskar-Maria-Graf-Schule in Aufkirchen feierten stellvertretend für alle Schulen im Landkreis ein großes Abschiedsfest. Lehmeier sei „ein Multitalent“ und habe seine Arbeit „mit viel Liebe und Wertschätzung“ getan, sagte Schulleiterin Dr. Silke Rogosch am Freitag während der Feier. Das war offensichtlich: Zahlreiche Schüler kamen und umarmten den Polizisten. „Wir werden Sie vermissen“, sagten sie.

Seit Wochen hatten die Kinder mit ihren Lehrer eine Aufführung eingeübt. Zu Beginn sang die ganze Schule das OMG-Schullied mit einer speziell für Lehmeier entworfenen Strophe. Drei Schüler trugen Gedichte vor: „Polizeilasterfahrt ist jetzt verboten, das Motorradfahren kannst du ausloten“, sagten die Kinder und hielten entsprechende Verkehrsschilder hoch. Motorradfahren ist eines der liebsten Hobbys von Lehmeier. Weitere Lieder mit Texten wie „Gib Acht, bei Rot wird Halt gemacht“ folgten.

Stellenprofil: Ruhebewahrer, Kinder-Dompteur, Tröster

Danach musste sich Lehmeier bei einem Spiel gegen die Schülerschaft beweisen. Es ging darum, Dinge aus dem Radverkehr zu erraten, von denen nur ein kleiner Teil sichtbar war. Die Schüler gewannen. Zu guter Letzt entwarf die Schule eine lustige Stellenausschreibung für Lehmeiers Nachfolger. Anforderungen seien Ruhebewahrer, Kinder-Dompteur, starke Nerven, Zuhörer und Tröster. Das bietet die Stelle: gute Laune am Arbeitsplatz und Fünf-Sterne-Bewertungen. Videobotschaften älterer Schüler, die sich noch gut an ihre Fahrradverkehrsprüfung erinnerten, gehörten ebenfalls dazu.

Lehmeier hat bereits einen Nachfolger, genauer: eine Nachfolgerin. Franziska Summer ist von Lehmeier bereits seit September eingewiesen worden und lernt nun selbst einen Kollegen an, der ihr dann zur Seite steht. Sie schenkte ihm eine Schultüte. „Man bekommt eine, wenn man in die Schule kommt, also darf man auch eine bekommen, wenn man die Schule verlässt“, sagte sie und fand viel Zustimmung. Die Schule schenkte Lehmeier einen „besonderen Preis“, nämlich eine Quietscheente in Polizeiuniform. Um auch im Ruhestand seinem Beruf nahe zu bleiben, gab es noch eine „Tatortführung“ obendrauf.

Lehmeier war überwältigt: „Es hat irre Spaß mit euch gemacht, ich habe den Job gerne gemacht“, sagte er. Jetzt freue sich sein dreijähriger Enkel Lukas, dass sein Opa ganz viel Zeit für ihn hat. Daneben möchte Lehmeier seinen Hobbys Motorrad- und Fahrradfahren nachgehen.

Ein „Knochenjob“, finden seine Kollegen

Der Job als Verkehrserzieher sei ein „Knochenjob“, sagte Andreas Ruch, Inspektionsleiter der Polizei Gauting und für die Verkehrserziehung im Landkreis zuständig. Lehmeier sei oft gefragt worden, ob die Aufgabe ihm nicht zu langweilig sei. „Es ist jedes Mal eine andere Schule mit anderen Kindern“, da werde einem nicht so schnell langweilig. Und er hatte alle Hände voll zu tun. Bereits im Vorschulalter und in der ersten Klasse machte er Schnupperstunden, um den Kindern die Angst vor der Polizei zu nehmen. In der vierten Klasse findet dann die Fahrradprüfung statt. Darüber hinaus bildete Lehmann Schülerlotsen aus.

Der wichtigste Tipp vom Profi: Immer mit den Fehlern der anderen rechnen. Das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Gegenseitige Rücksichtsnahme habe absolute Priorität. Lehmann trage sicher seinen Anteil daran, dass es im Landkreis fast keine Schulwegunfälle gibt, sagte Ruch. An von Schülerlotsen überwachten Stellen habe es seit 20 Jahren keinen Unfall mehr gegeben.

Die Arbeit mit Kindern wird Lehmeier nicht ganz aufgeben. Jeden Freitagnachmittag hilft er in Aufkirchen als Coach für lernschwache Kinder aus – von der Hausaufgabenbetreuung bis zu gemeinsamen Ausflügen. Er wohnt zwar in Weilheim, hat aber eine besondere Verbindung nach Aufkirchen: Bei der Arbeit dort lernte er vor 14 Jahren die Lehrerin Anette kennen. Seit zwölf Jahren sind sie verheiratet.