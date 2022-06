Ein Trio, das man unbedingt sehen sollte

Absolut einmalig: Die Villa Osa, Achternbusch und Zimmer bilden ein Gesamtkunstwerk. © Andrea Jaksch

Eine lange verschlossene Villa kurz vor Umbau des Areals, ein verschrobener Autor, Skandal-Filmemacher und Künstler, der im Januar verstorben ist, und ein weltweit renommierter Maler, der gerade überall hoch gehandelt wird, finden in Kempfenhausen zusammen. Die Villa Osa, Hebert Achterbusch und Bernd Zimmer sind ein Trio, das man unbedingt sehen sollte: bis 3. Juli (nur freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 19 Uhr).

Kempfenhausen - Zum 1200. Geburtstag von Berg haben sich die Pforten der Villa Osa geöffnet, die zuletzt selbst für Filmanfragen geschlossen blieben. Der neobarocke Gartenpalast war 1909 für die Witwe des kolumbianischen Botschafters in Paris gebaut worden. Bis 2016 war die Schön-Klinik darin untergebracht, nun ist eine Wohnbebauung geplant. Solange alles unklar war, wollte Hausherr Dieter Schön keine Besucher – nun sind die Bebauungspläne weit gediehen und die Gemeinde stieß bei Schön mit der Ausstellung auf offene Ohren (wir berichteten).

Schwingende Architektur, runde Räume, verschachtelte Gänge: Das allein ist schon ein Erlebnis. Der Kulturbeauftragte der Gemeinde Berg Andreas Ammer, Dritte Bürgermeisterin Elke Link, Kunsthistorikerin Katja Sebald und Gestalter Jörn Kachelriess haben die Ausstellung zusammen „Von A bis Z“ hineinkomponiert. Ob nun die Bilder, die Gegend am See oder die Villa „schuld sind“ an diesem besonderen Zusammenklang? Katja Sebald ließ es bei der Vernissagenrede offen. Sie erzählte dafür, wie schnell die Zusagen zum Projekt kamen – und wie aufwendig das Zusammenspiel der vielen Leihgeber war. Denn der Markt für Herbert Achterbusch (1938-2022) ist leergefegt, die Bilder besitzen Fans und Freunde. Viele dürften ihn primär als Autor und Filmmacher im Kopf haben. Dabei startete er seine Karriere als Maler, studierte in München und Nürnberg, wandte sich dann aber ab den 1960er Jahren der Literatur und ab den 1970ern dem Film zu, bevor er später wieder malte.

Seine Bilder sind genauso unkonventionell wie der Rest seines Schaffens und seine Persönlichkeit. Wir finden einen Scherenschnitt-Esel mit Heuschnupfen (2005), Achilles als Kopfgeburt oder eine wunderbare Wirtshauszeichnung in Weiß auf Schwarz. „Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt“, pflegte Achternbusch über seine Hassliebe zu Bayern an sich und zum Starnberger See insbesondere zu sagen. Mit teils großem Gestus und einfachen Figuren bündelte er seine ganze Impulsivität und wurde mitunter als „bayerischer Rousseau“ bezeichnet. Ethnische Figur- und Farbfreude strahlt die Stoff-Edition zu „Rudis und Ulis Liebesversteck“ aus, die pseudo-paradiesische Geschichte, die er 1986 neben der Kaufhaus-Treppe von Ludwig Beck in München meterweise verkaufte. Immer wieder erstaunt dabei, wie der Revoluzzer und Anarchist doch die Strömungen der Kunstentwicklung aufgriff.

Daneben, gegenüber, dazu nun Bernd Zimmer: 1948 in München geboren, Weltreisender, Naturmensch, wurde zuletzt mit seinem Pollinger Projekt „Stoa169“ weltberühmt. Davor schon war er hoch geschätzt für die ebenso durchdachten wie impulsiven, malerischen Umsetzungen von Natureindrücken und kosmischen Momenten. Auch er schwamm gegen den Strom, indem er in den 1980er Jahren mit den „jungen Wilden“ eine neoexpressive, neo-figurative Malerei präsentierte. Seine großen Themen in großen Formaten, in explosiven bis spirituellen Farbwelten zum Versinken sind bestens aus vielen Museumsausstellungen bekannt. Sie stehen nun Achterbusch gegenüber. Assoziativ und visuell gehängt lassen sich bei beiden in Linien und Farben Zusammenklänge erfahren. Beide befass(t)en sich mit ethnischen bzw. historischen Motiven, mit vereinfachten, brachialen Formen: Die Wächter Achternbuschs und Neuseelands mythologischer Urmensch „Tiki“ von Zimmer sind ein Beispiel dafür.

Dass Achterbuschs Zeichnungen und Zimmers Fluss-Wellen sich im Muster entsprechen, dass Zimmers Sternenstaub wiederum eine wunderbare Symbiose mit den schwingenden Räumen eingeht – all das macht die Schau zum Gesamtkunstwerk. Ergänzt von der posthumen Würdigung der Berger Künstler Gerd Jäger und Hannelore Jüterbock ist der Gemeinde damit eine ebenso lokale wie überregional hochkarätige Veranstaltung gelungen.

FREIA OLIV